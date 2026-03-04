Yeat kündigt neues Doppel-Album „A Dangerous Lyfe / A Dangerous Love“ an & veröffentlicht vorab „Made It On Our Own“ ft. EsDeeKid

Der US-Rapper Yeat hat am vergangenen Freitag seine neue Single “Made It On Our Own” veröffentlicht und dafür den britischen Shootingstar EsDeeKid an seine Seite geholt. Inhaltlich feiern die beiden Artists ihren selbst erarbeiteten Erfolg, thematisieren Reichtum, Unabhängigkeit und das Leben im Schnellgang. “Made It On Our Own” läutet das nächste Kapitel für Yeat ein, der zeitgleich mit dem Single-Release auch sein neues Doppel-Album angekündigt hat! “A Dangerous Lyfe / A Dangerous Love” erscheint am 27. März und kann ab sofort vorbestellt werden. Sein neues Doppel-Album beschreibt Yeat als sein bisher ambitioniertestes und umfangreichstes Werk. Das begleitende Musikvideo zur neuen Single wurde vollständig in Drakes Torontoer Mansion („The Embassy“) gedreht, mit Szenen wie einem Anruf von „The Boy“ (Drake) und Party-Atmosphäre, die eine klare Hommage an Drakes 2020er-Clip zu „Toosie Slide“ enthält.









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