Yeat veröffentlicht Double-Album ADL

Rap-Pionier Yeat hat heute sein neues Double-Album „ADL (A Dangerous Lyfe / A Dangerous Love)“ veröffentlicht. Das Album markiert seine bislang kühnste und zugleich filmischste Ära.

„ADL“ überzeugt mit einer hochkarätigen Liste an Features: Mit dabei sind unter anderem Elton John, Grimes, NBA YoungBoy, Don Toliver, Joji, Julia Wolf und Kid Cudi.

Low-Fi-Melodien, pointierte Texte und eine ausgesprochen geheimnisvolle Ausstrahlung sind die Highlights, die das Rätsel um Yeat, einen der interessantesten Newcomer der Musikszene, umgeben.

Dieses Album erscheint nach Monaten der Vorfreude, angeheizt durch eine ununterbrochene Veröffentlichungswelle, deren Höhepunkt Yeats erstes ausführliches Interview seit fünf Jahren mit Zane Lowe von Apple Music bildete.

Das Album ADL (A Dangerous Lyfe / A Dangerous Love) ist ab sofort verfügbar.