Yeat veröffentlicht neue Single „Let King Tonka Talk“ mit King Kylie

Yeat treibt den Hype um sein kommendes Doppelalbum „ADL“ (A Dangerous Lyfe / A Dangerous Love), das am 27. März 2026 erscheint, weiter voran und liefert mit „Let King Tonka Talk“ den nächsten Vorboten. Für den Track hat er sich Unterstützung von King Kylie, dem musikalischen Alias von Kylie Jenner, geholt.

Die neue Single unterstreicht einmal mehr Yeats Gespür für ungewöhnliche Kollaborationen und seinen experimentellen Sound, der zwischen Trap, elektronischen Einflüssen und futuristischen Ästhetiken pendelt. Diese Veröffentlichung bereitet weiterhin die Bühne für das, was seine bisher kühnste und filmischste Ära zu werden verspricht.