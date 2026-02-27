US-Rapper Yeat veröffentlicht neue Single „Made It On Our Own“ mit dem britischen Shootingstar EsDeeKid.

Der Track ist der erste Vorbote von Yeats kommendem Album „A Dangerous Lyfe“ und verbindet seinen typischen, futuristischen Rage-Sound mit dem düster-melodischen Cloud-Rap seines Features.Inhaltlich feiern die beiden Artists ihren selbst erarbeiteten Erfolg, thematisieren Reichtum, Unabhängigkeit und das Leben im Schnellgang.





Das begleitende Musikvideo wurde vollständig in Drakes Torontoer Mansion („The Embassy“) gedreht, mit Szenen wie einem Anruf von „The Boy“ (Drake) und Party-Atmosphäre, die eine klare Hommage an Drakes 2020er-Clip zu „Toosie Slide“ enthält.