Yeat veröffentlicht sein neues Doppelalbum „A Dangerous Lyfe / A Dangerous Love“ mit namhaften Feature-Gästen

US-Rapper Yeat veröffentlicht am Freitag sein neues Doppelalbum “A Dangerous Lyfe / A Dangerous Love” und die Gästeliste kann sich sehen lassen! Vorab hatte Yeat u.a. die Songs “Made It On Our Own” mit dem britischen Shootingstar EsDeeKid und zuletzt “Let King Tonka Talk” mit King Kylie (aka Kylie Jenner) präsentiert.









Die weiteren Feature-Gäste auf dem Doppelalbum sind u.a. Elton John, Grimes, YoungBoy, Don Toliver und Kid Cudi. Im Interview mit Complex erklärte Yeat: "Es wird ein total verrücktes Album. Es ist neu. Ich gehe immer an Grenzen und setze immer neue Maßstäbe dafür, wie ich will, dass die Sachen klingen. Ich habe nie Angst davor, meine Komfortzone zu verlassen und verschiedene Sounds auszuprobieren. Man kann es klanglich gar nicht beschreiben. Es ist einfach gute Musik.“















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