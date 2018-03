Hier ist das neue Youngblood Hawke-Video “Dannyboy”

“Wake up, Dannyboy, there’s a world outside your window” singenin ihrem neuen”. Dermit der positiven Message und der mitreißenden Melodie hat trotz aller Fröhlichkeit einen melancholischen Hintergrund – geschrieben wurde er für einen Freund, der nach einem schweren Unfall im Koma lag. Doch anstatt einen traurigen Track zu produzieren, entschieden sich Youngblood Hawke, einen aufmunternden Song zu singen. Mitträllern absolut erwünscht!