ZAYN veröffentlicht seine neue Single „sideways“ aus dem neuen Album “Konnakol”

Zwei Jahre nach seinem Album “Room Under The Stairs” meldet sich ZAYN mit neuer Musik zurück! Im Februar hatte ZAYN den ersten Vorboten “Die For Me” präsentiert, nun folgt mit “sideways” der nächste Vorgeschmack auf sein fünftes Studioalbum. Damit startet der Ex-One-Direction-Sänger in ein neues, kreatives Kapitel und baut auf seinen R&B-Pop-Sound auf, den die Fans erstmals auf seinem ikonischen Debüt gehört haben. Dieses hatte ihm den Rekord beschert, als erster und einziger UK-Künstler überhaupt in der ersten Verkaufswoche auf Platz 1 der UK und der US-Charts einzusteigen. Mit “sideways” schließt ZAYN an den R&B-Pop-Vibe an und verkürzt die Wartezeit auf “KONNAKOL”, das am 17. April veröffentlicht wird.





Über den Albumtitel sagt ZAYN: „KONNAKOL bedeutet wörtlich, mit der Stimme perkussive Klänge zu erzeugen, aber für mich hat es eine viel tiefere Bedeutung. Es ist ein Klang, der den Nachhall einer Zeit enthält, bevor es Worte gab." Die Inspiration für das neue Album sieht der 33-Jährige auch in seinen Wurzeln: “Dieses Album ist eine Weiterentwicklung dieses Verständnisses, da ich jetzt mehr denn je weiß, wer ich bin, woher ich komme und wohin ich gehen möchte.”







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