ZAYN veröffentlicht zweiten Vorboten “Sideways” seines neuen Albums

ZAYN meldet sich mit „Sideways“ zurück und liefert damit den zweiten Vorboten seines kommenden Albums „KONNAKOL“. Der Track bleibt seinem charakteristischen Mix aus R&B und Pop treu und erzählt von Momenten zwischen zwei Menschen, in denen körperliche Nähe auf emotionale Distanz trifft. „Sideways“ ist eine leise, melancholische Reflexion über Liebe, Sehnsucht und das Gefühl von Abwesenheit trotz Gegenwart. Begleitet wird der Release von einem Musikvideo, das die melancholische Stimmung visuell aufgreift und ZAYN auf der Suche nach einer verlorenen Verbindung zeigt.