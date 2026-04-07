Die neue Single “HATER” von Zoey Hope

Zoey Hope setzt in dem neuen Song “Hater” ihre neue Era weiter fort. Sie setzt ein kraftvolles Statement gegen Neid, Gossip und die ständigen Bewertungen im Netz. “Ich bin laut, ich bin jung, ich bin frech” – und genau darin liegt ihre Stärke. Der Song greift die Realität einer Generation auf, die unter permanenter Beobachtung steht und dreht die Perspektive um: Wer hatet, bekommt keine Aufmerksamkeit. Zoey Hope bleibt sich treu, hört auf ihren Kopf statt auf Kommentare und beweist mit „Hater“, dass Selbstvertrauen lauter ist als jede Kritik.

Mit knapp 190k TikTok- und mehr als 30k Instagram-Follower*innen spielt ZOEY HOPE schon längst bei den Großen im Influencer-Game mit. Kein Wunder also, dass sie mit bekannten Creator*innen wie Malya (Instagram: 490K; TikTok: 1,6M; The Voice Kids Finalistin 2024) oder Frida (Instagram: 136K;TikTok: 1,2M; The Voice Kids Finalistin 2024) abhängt und gemeinsamen Content macht, der nicht selten viral geht. Auch mit Top-Creatorn wie dem Streichbruder oder Mike Heiter hat die junge Deutschpop-Sängerin bereits gemeinsame Sache gemacht. Dabei immer in ihrem Fokus: echte Freundschaften.