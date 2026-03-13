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Die neue Single “MACH KEIN AUGE” von Zoey Hope

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Mit „MACH KEIN AUGE“ setzt Zoey Hope ein klares Statement. Der Track ist mehr als nur ein Song, es ist ein selbstbewusster Diss an Fake-Freundschaften, Neid und die scheinheilige Influencer-Welt. Zwischen „Social Media ist nur eine Show“ und „Sie machen Auge, doch ich bleib im Flow“ zeigt Zoey Haltung und redet Klartext, statt mitzuschwimmen. Mit ihrer starken Social-Community im Rücken beweist sie: Sie ist echt und genau das macht den Unterschied.
Mit knapp 190k TikTok- und mehr als 30k Instagram-Follower*innen spielt ZOEY HOPE schon längst bei den Großen im Influencer-Game mit. Kein Wunder also, dass sie mit bekannten Creator*innen wie Malya (Instagram: 490K; TikTok: 1,6M; The Voice Kids Finalistin 2024) oder Frida (Instagram: 136K;TikTok: 1,2M; The Voice Kids Finalistin 2024) abhängt und gemeinsamen Content macht, der nicht selten viral geht. Auch mit Top-Creatorn wie dem Streichbruder oder Mike Heiter hat die junge Deutschpop-Sängerin bereits gemeinsame Sache gemacht. Dabei immer in ihrem Fokus: echte Freundschaften.

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