Die neue Single “MACH KEIN AUGE” von Zoey Hope

Mit „MACH KEIN AUGE“ setzt Zoey Hope ein klares Statement. Der Track ist mehr als nur ein Song, es ist ein selbstbewusster Diss an Fake-Freundschaften, Neid und die scheinheilige Influencer-Welt. Zwischen „Social Media ist nur eine Show“ und „Sie machen Auge, doch ich bleib im Flow“ zeigt Zoey Haltung und redet Klartext, statt mitzuschwimmen. Mit ihrer starken Social-Community im Rücken beweist sie: Sie ist echt und genau das macht den Unterschied.

Mit knapp 190k TikTok- und mehr als 30k Instagram-Follower*innen spielt ZOEY HOPE schon längst bei den Großen im Influencer-Game mit. Kein Wunder also, dass sie mit bekannten Creator*innen wie Malya (Instagram: 490K; TikTok: 1,6M; The Voice Kids Finalistin 2024) oder Frida (Instagram: 136K;TikTok: 1,2M; The Voice Kids Finalistin 2024) abhängt und gemeinsamen Content macht, der nicht selten viral geht. Auch mit Top-Creatorn wie dem Streichbruder oder Mike Heiter hat die junge Deutschpop-Sängerin bereits gemeinsame Sache gemacht. Dabei immer in ihrem Fokus: echte Freundschaften.