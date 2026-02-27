Zsá Zsá veröffentlicht ihre neue Single “Papi”

Mit „papi’’ legt Zsá Zsá ihren nächsten selbstbewussten Move vor – verspielt, dominant und voller Selbstbewusstsein. Produziert von Hitproduzent Replay Okay zeigt der Track eine Künstlerin, die genau weiß, wie Aufmerksamkeit funktioniert und wem sie gehört. Zsá Zsá bestimmt die Regeln, setzt die Standards und bleibt dabei unangreifbar cool. ,,Du würdest alles für mich tun, keine Frage, will rosa Felgen an nem’ nagelneuen Sportwagen’’. Zwischen Luxus, Begehren und ironischer Distanz inszeniert sie sich als Figur, die sich nimmt, was sie will, ohne sich erklären zu müssen.







Nach einem Ausnahmejahr mit viralen Hits, Chart-Erfolgen und einer in kürzester Zeit ausverkauften Tour geht Zsá Zsá 2026 den nächsten Schritt. Die kommende Tour und auch die Festival-Saison stehen bereits in den Startlöchern, große Bühnen sind gesetzt und auch abseits der Liveshows warten neue, ambitionierte Projekte. Zsá Zsá nutzt den Rückenwind ihres Erfolgs und macht klar: Das war erst der Anfang. Mit wachsender Reichweite, internationalem Momentum und einer klaren Vision wird sie ihren Status in diesem Jahr nicht nur bestätigen, sondern weiter ausbauen. „papi’’ ist dabei nur der nächste Beweis dafür, dass Zsá Zsá gekommen ist, um zu bleiben.



Ansprechpartner:

Presse + Online: Niklas.Erdhuetter@umusic.com