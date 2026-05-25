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1986zig x Mucco veröffentlichen neue Single “68”

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Wenn es dunkel wird über Mannheim-City pulsiert das Leben im Takt der Nacht. Weißes Licht spiegelt sich auf nassem Asphalt. Harte Beats pumpen aus offenen Autofenstern. Alle sind unterwegs. Auf der Flucht oder auf der Suche. Mit „68“ hat 1986zig der Stadt am Neckar eine Hymne gebaut. Verstärkt wird er auf seiner neuen Single von Gangsta Rap-Hustler Mucco. Schon auf vorherigen Tracks hat 1986zig von einer Welt erzählt, in der Ehre das einzige Gesetz ist. Ein undurchsichtiges Paralleluniversum, in das er nun zurückkehrt und mit „68“ ein lupenreines Hometown Anthem für eine besondere Stadt vorlegt.  

 
 
https://1986zig.universal-music.de/
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