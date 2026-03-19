FEID startet in die grüne Phase mit 1. Teil seines Album-Projekts “FEID VS FERXXO”

Seit einigen Tagen gibt FEID auf seinen Socials geheimnisvolle Hinweise, heute hat er den ersten Teil seines neuen Album-Projekts enthüllt: “FEID VS. FERXXO” ist heute erschienen und umfasst sieben neuen Songs mit ganz unterschiedlichen Einflüssen, von Reggaeton und Afrobeat über Tango bis Urban Pop. „FEID vs FERXXO“ fordert das Publikum heraus, über das Visuelle hinaus die klangliche Dualität zwischen diesen beiden Charakteren zu erkunden. Dieser erste Teil legt das Fundament, auf dem sich die Erzählung der Dualität zwischen FEID und FERXXO auf musikalischer Ebene entfalten wird. Es bleibt die Frage: Wird es FEID sein oder doch FERXXO? „FEID VS FERXXO“ präsentiert den ersten Teil und dient als perfekte Einführung in das umfassendere Konzept von „EL GREEN PRINT“, das sich im Laufe des Jahres entfalten wird…











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