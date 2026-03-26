12 überraschende Fakten über Aerosmith, die echte Fans kennen sollten

Aerosmith gehören zu den Bands, bei denen selbst Gelegenheitshörer sofort ein paar große Songs nennen können. Doch hinter „Dream On“, „Sweet Emotion“ und „Walk This Way“ steckt eine Geschichte, die deutlich wilder, größer und überraschender ist als viele denken. Gerade für echte Fans wird es spannend, wenn man nicht nur auf die Hits schaut, sondern auf Wendepunkte, Comebacks und kleine Details aus der Bandbiografie. Genau deshalb findest du hier zwölf Fakten, die Aerosmith noch interessanter machen.

1. Aerosmith gibt es schon seit 1970

Bevor sie zu Rocklegenden wurden, starteten Aerosmith ganz klassisch als Band aus dem Raum Boston. Dass sie heute auf mehr als fünf Jahrzehnte Geschichte zurückblicken, macht ihren Status als Institution des US-Rocks noch einmal greifbarer.

2. Vor dem Debütalbum waren sie schon jahrelang unterwegs

Viele Fans verbinden den Anfang direkt mit der ersten Platte. Tatsächlich war die Band schon rund drei Jahre live unterwegs, bevor 1973 das Debütalbum „Aerosmith“ erschien.

3. „Dream On“ war nicht sofort der große Hit

Heute wirkt „Dream On“ wie ein Song, der von Anfang an riesig gewesen sein muss. Der Titel erschien zunächst 1973, wurde aber erst mit der Wiederveröffentlichung Ende 1975 zum Top-Ten-Hit in den USA.

4. Die Band hätte fast ganz anders geheißen

Bevor sich „Aerosmith“ als Name durchsetzte, standen auch Alternativen wie „Jack Daniels“ oder „Spike Jones“ im Raum. Das zeigt, wie knapp manche Rockgeschichte manchmal an einem völlig anderen Image vorbeischrammt.

5. „Toys in the Attic“ war der echte Durchbruch

Das dritte Studioalbum „Toys in the Attic“ von 1975 machte aus einer starken Rockband endgültig einen Mainstream-Act. Mit Songs wie „Walk This Way“ und „Sweet Emotion“ wurde klar, dass Aerosmith weit mehr als nur ein Geheimtipp waren.

6. Gleich zwei Songs dieses Albums gelten als rockhistorisch

Nicht nur das Album selbst ist wichtig. Sowohl „Walk This Way“ als auch der Titelsong „Toys in the Attic“ gehören zur Liste der 500 Songs, die Rockmusik geprägt haben.

7. „Rocks“ war sofort ein Statement

Viele Bands agieren nach einem Erfolgsalbum zunächst vorsichtiger. Aerosmith machten 1976 das Gegenteil und legten mit „Rocks“ ein weiteres Schwergewicht nach, das schon kurz nach Erscheinen Platinstatus erreichte und später vierfach Platin erhielt.

8. In den frühen 80ern stand die Band auf der Kippe

So unverwüstlich Aerosmith heute wirken, so instabil war die Lage zeitweise. Personalprobleme, Drogen und kreative Krisen brachten die Band in den frühen 1980ern ernsthaft ins Wanken.

9. „Walk This Way“ bekam 1986 ein zweites Leben

Die gemeinsame Version mit Run-D.M.C. war mehr als ein überraschendes Musikprojekt. Sie half Aerosmith dabei, wieder stärker ins öffentliche Interesse zu rücken, und wurde zu einem wichtigen Moment für das Zusammenspiel von Rock und Hip-Hop.

10. Das eigentliche Comeback hieß „Permanent Vacation“

Wenn es um das große Aerosmith-Comeback geht, denken viele zuerst an die Zusammenarbeit mit Run-D.M.C. Für Schlagzeuger Joey Kramer lag der eigentliche Wendepunkt aber bei „ Permanent Vacation “. Das Album markierte für ihn den Moment, in dem Aerosmith musikalisch und als Band wieder ganz bei sich angekommen waren.

11. Die klassische Besetzung wurde zum Erfolgsfaktor

Im Mittelpunkt stehen oft Steven Tyler und Joe Perry, doch den unverwechselbaren Charakter von Aerosmith formte die Band als Ganzes. Gemeinsam mit Brad Whitford, Tom Hamilton und Joey Kramer entstand genau der Sound, der Aerosmith über Jahrzehnte geprägt hat. Dass diese Konstellation so lange Bestand hatte, ist in der Rockgeschichte eher die Ausnahme als die Regel.

12. Fans sind für Aerosmith mehr als nur Publikum

Auf der offiziellen Website spricht die Band ihre Community als „Blue Army“ an. Das ist ein schönes Detail, weil es zeigt, wie stark die Verbindung zwischen Aerosmith und ihrer Fanbasis über all die Jahre geblieben ist.

Warum diese Fakten Aerosmith bis heute so spannend machen