Aerosmith am Abgrund: Der Moment, der beinahe alles zerstörte

Aerosmith gehören zu den großen Überlebenden der Rockgeschichte. Doch hinter den gigantischen Hits, den ausverkauften Shows und dem späteren Comeback steckt eine Phase, in der die Band beinahe endgültig zerbrach. Was nach außen wie das Leben einer unantastbaren Rockband wirkte, war hinter den Kulissen längst von Spannungen, Erschöpfung und gefährlichen Abhängigkeiten geprägt. Genau in dieser Zeit entstand einer jener Momente, die eine komplette Bandgeschichte verändern können.

Als aus Rockstars plötzlich Rivalen wurden

In den 70ern waren Aerosmith längst mehr als eine aufstrebende Hard-Rock-Band. Mit Alben wie „Toys in the Attic“ und „Rocks“ hatten sie sich einen festen Platz in der internationalen Rockszene erspielt.

Doch je größer der Erfolg wurde, desto stärker wuchsen auch die Probleme. Steven Tyler und Joe Perry galten als kreatives Zentrum der Band, gleichzeitig wurden sie wegen ihres exzessiven Lebensstils als „Toxic Twins“ berüchtigt. Die Energie, die Aerosmith auf der Bühne so gefährlich und elektrisierend machte, begann hinter den Kulissen gegen die Band selbst zu arbeiten. Aus Freundschaft wurde Reibung, aus Reibung wurde Misstrauen. Die Krise nahm Fahrt auf.

Der Abend, an dem Joe Perry Aerosmith verließ

Der dramatische Bruch ereignete sich am 28. Juli 1979 beim World Series of Rock Festival in Cleveland. Backstage kam es zu einem Streit, der nach späteren Berichten auch durch Spannungen zwischen den Ehefrauen der Bandmitglieder ausgelöst wurde. Danach eskalierte die Situation zwischen Steven Tyler und Joe Perry. Perry verließ Aerosmith noch während der laufenden Arbeiten am Album „Night in the Ruts“.

Für viele Fans war das kaum vorstellbar. Joe Perry war nicht einfach irgendein Gitarrist, sondern ein zentraler Teil des Aerosmith-Sounds. Seine Riffs, seine Chemie mit Tyler und sein rauer Stil hatten die Band geprägt. Die Trennung riss ein Loch in die Gruppe, musikalisch wie emotional. Kurz darauf gründete Perry sein eigenes Projekt, während Aerosmith versuchten, ohne ihn weiterzumachen.

Drogen, Erschöpfung und der Absturz der Band

Der Ausstieg war kein isolierter Moment, sondern das sichtbare Ergebnis einer längeren Abwärtsspirale. In der späten 70er- und frühen 80er-Jahren belasteten Drogen, interne Konflikte und kreative Unsicherheit die Band massiv. Auch Brad Whitford, der zweite Gitarrist der Band, verließ Aerosmith zeitweise, wodurch die klassische Besetzung weiter auseinanderfiel.

Zwar erschien 1982 mit „Rock in a Hard Place“ ein weiteres Album, doch der alte Zauber war schwer zurückzuholen. Die Band spielte weiter, aber sie wirkte nicht mehr wie die unaufhaltsame Rockmaschine der Jahre zuvor. Statt Stadien und Triumphgefühl standen plötzlich Zweifel im Raum. Aerosmith existierten noch, aber die Frage war: Wie lange noch?

Wie aus der Krise ein Comeback für Aerosmith wurde

Der nächste große Wendepunkt kam 1984, als Joe Perry und Brad Whitford zur Band zurückkehrten. Damit war die klassische Besetzung wieder vereint, doch ein echter Neustart brauchte mehr als Nostalgie. Erst die Zusammenarbeit mit Run-D.M.C. bei „Walk This Way“ im Jahr 1986 brachte Aerosmith wieder massiv ins Rampenlicht und öffnete die Band für eine neue Generation.

Mit „ Permanent Vacation “ 1987 und später „ Pump “ 1989 gelang schließlich das große Aerosmith Comeback. Ausgerechnet die Band, die wenige Jahre zuvor fast an sich selbst zerbrochen wäre, wurde zu einem der größten Beispiele dafür, dass Rockgeschichte nicht geradlinig verlaufen muss. Manchmal entsteht der wichtigste Neuanfang genau dort, wo vorher alles auseinanderfällt.

Warum dieser Moment Aerosmith bis heute prägt

Der Ausstieg von Joe Perry war mehr als ein dramatischer Zwischenfall. Er war der Moment, in dem Aerosmith gezwungen wurden, sich selbst ins Gesicht zu sehen. Die Band musste erkennen, dass Talent, Ruhm und große Songs nicht reichen, wenn das Fundament zerbricht.