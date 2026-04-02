Die 19 größten Aerosmith Songs aller Zeiten: Diese Klassiker kennen echte Rockfans

Wer über Aerosmith spricht, spricht fast automatisch über eine Band, die Rockgeschichte nicht nur geschrieben, sondern regelrecht vertont hat. Zwischen dreckigem Bluesrock, Arena-Hymnen und emotional aufgeladenen Powerballaden entstand ein Katalog, der bis heute Generationen verbindet. Hier kommen 19 Tracks, die den Mythos Aerosmith ausmachen, von Platz 19 bis zur unangefochtenen Nummer 1.

19. Same Old Song and Dance

Schon früh zeigte die Band, wie lässig und zugleich bissig klassischer Hard Rock klingen kann. „Same Old Song and Dance“ lebt von Groove, Haltung und genau jener Straßenkante, die Aerosmith von vielen Zeitgenossen abhob.

18. Last Child

Dieser Song trägt den Blues nicht als Zitat vor sich her, sondern als Kern seiner Identität. „Last Child“ wirkt rau, federnd und unverwechselbar, also genau so, wie man sich amerikanischen Rock der 70er in Bestform wünscht.

17. The Other Side

Mit „The Other Side“ bewies die Band, dass sie auch in späteren Phasen ihrer Karriere nichts von ihrer Spannung verloren hatte. Der Song verbindet Druck, Melodie und ein riffgetragenes Selbstbewusstsein, das sofort hängen bleibt.

16. Angel

Nicht jede große Aerosmith-Nummer muss laut beginnen, um Wirkung zu entfalten. „Angel“ zeigt die melodische Seite der Band und lebt von einer Dramatik, die nie kitschig wird, sondern bewusst auf große Gefühle setzt.

15. Rag Doll

„Rag Doll“ ist schillernd, überdreht und mitreißend. Gerade diese Mischung aus Glamour, Groove und kalkuliertem Kontrollverlust macht den Song zu einem jener Stücke, die live und auf Platte gleichermaßen funktionieren.

14. Janie’s Got a Gun

Düster, spannungsvoll und erzählerisch ungewöhnlich stark: „Janie’s Got a Gun“ gehört zu den komplexeren Momenten im Repertoire der Band. Der Song zeigt, dass Rockmusik bei Aerosmith]auch Atmosphäre und Haltung transportieren kann.

13. Amazing

Der Titel ist fast programmatisch. „Amazing“ setzt auf Größe, Pathos und einen Refrain, der sich mit voller Absicht ins Gedächtnis schreibt. Genau darin liegt seine bleibende Wirkung.

12. What It Takes

Kaum ein anderer Song verbindet Verletzlichkeit und Arena-taugliche Wucht so elegant wie „What It Takes“. Diese Ballade besitzt Herz, ohne an Biss zu verlieren, und klingt gerade deshalb bis heute bemerkenswert souverän.

11. Back in the Saddle

Hier wird Aerosmith zur reinen Rockmaschine. „Back in the Saddle“ ist kantig, wild und voller Vorwärtsdrang. Wer den härteren Kern der Band sucht, landet fast zwangsläufig bei diesem Klassiker.

10. Eat the Rich

„Eat the Rich“ kommt mit sattem Riff, maximaler Attitüde und einem Augenzwinkern, das den Song zusätzlich trägt. Diese Nummer ist laut, direkt und genau deshalb so effektiv.

9. Dude (Looks Like a Lady)

Es gibt Songs, die man nach wenigen Sekunden erkennt. „Dude (Looks Like a Lady)“ gehört zweifellos dazu. Der Track ist frech, eingängig und mit jener überlebensgroßen Geste versehen, die Stadionrock unsterblich macht.

8. Livin’ on the Edge

„Livin’ on the Edge“ verbindet gesellschaftliche Spannung mit einem Refrain, der sofort öffnet. Gerade diese Mischung aus Nachdenklichkeit und Energie macht den Song zu einem der markantesten Titel aus der späteren Erfolgsphase.

7. Love in an Elevator

Wenn Aerosmith Spaß, Tempo und Hookline in einen Song packen, entsteht etwas wie „Love in an Elevator“. Der Titel ist verspielt, druckvoll und ein Paradebeispiel für Rock, der nie angestrengt wirkt.

6. Cryin’

„Cryin’“ ist einer jener Songs, mit denen sich die Band auch im Mainstream endgültig festsetzte. Die Nummer hat Härte, Drama und einen Refrain, den man kaum nur einmal hört.

5. Crazy

Weniger brachial, aber nicht weniger ikonisch: „Crazy“ zeigt, wie präzise Aerosmith große Melodien inszenieren konnte. Der Song bleibt zugänglich, ohne beliebig zu werden, und genau das macht ihn so stark.

4. I Don’t Want to Miss a Thing

Kaum ein Song hat die emotionale Seite der Band so weit ins Popkulturelle getragen wie „I Don’t Want to Miss a Thing“. Diese Ballade ist groß, pathetisch und für viele längst der Soundtrack eines ganzen Gefühlszustands.

3. Walk This Way

„Walk This Way“ ist mehr als ein Hit. Der Song ist ein Statement. Riff, Rhythmus und Stimme greifen hier so markant ineinander, dass aus einem starken Rocktrack ein echtes Monument wurde.

2. Sweet Emotion

Wenn man den unverwechselbaren Coolness-Faktor von Aerosmith auf einen Titel verdichten müsste, wäre „Sweet Emotion“ ein perfekter Kandidat. Der Song schleppt, schimmert und entwickelt dabei eine Sogwirkung, die zeitlos bleibt.

1. Dream On

An der Spitze steht ein Song, der alles vereint, was Aerosmith so groß gemacht hat: Emotion, Dramatik, Stimme und ein Aufbau, der sich tief einprägt. „Dream On“ ist nicht nur ein Klassiker, sondern die definitive Signatur der Band. Wer den Mythos Aerosmith wirklich verstehen will, beginnt genau hier.

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