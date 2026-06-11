Dieser Aerosmith-Song hätte viel größer werden müssen

Wenn über Aerosmith gesprochen wird, fallen meistens sofort die großen Namen: „Dream On“, „Walk This Way“, „Sweet Emotion“ oder „I Don’t Want to Miss a Thing“. Alles berechtigt, alles Klassiker. Doch zwischen den Stadionhymnen und Dauerbrennern liegt ein Song, der viel öfter im Rampenlicht stehen müsste: „No More No More“. Der Track zeigt Aerosmith von einer besonders rohen, lässigen und zugleich erstaunlich erzählerischen Seite.

Warum „No More No More“ mehr Aufmerksamkeit verdient

„No More No More“ gehört zu den Songs, die nicht sofort mit der Tür ins Haus fallen, sondern sich mit jedem Hören stärker festsetzen. Der Groove sitzt tief, die Gitarren schieben nach vorne, und Steven Tyler klingt, als würde er eine Geschichte erzählen, die er lieber nicht zu Ende denken will.

Gerade diese Mischung macht den Song so stark. Er ist kein klassischer Hit-Moment, der auf maximale Eingängigkeit gebaut ist. Stattdessen lebt er von Haltung, Atmosphäre und diesem typischen Aerosmith-Gefühl: ein bisschen dreckig, ein bisschen elegant, immer kurz vor dem Kontrollverlust.

Ein Sound zwischen Blues, Rock und Straßenstaub

Musikalisch steckt in „No More No More“ alles, was Aerosmith in den 70ern so besonders gemacht hat. Der Song rollt mit bluesigem Unterbau, bekommt durch die Gitarren aber genug Biss, um nie nostalgisch oder brav zu wirken.

Joe Perry und Brad Whitford lassen die Riffs nicht einfach nur glänzen. Sie klingen lebendig, kantig und direkt. Dazu kommt Tom Hamiltons Bass, der dem Stück eine lockere, fast tänzelnde Bewegung gibt. Es ist genau diese Balance aus Härte und Swing, die Aerosmith von vielen Hard-Rock-Bands ihrer Zeit abgehoben hat.

Steven Tyler erzählt vom Preis des Rock’n’Roll

Textlich wirkt „No More No More“ wie ein Blick hinter die Bühne. Es geht um Tourleben, Überdruss, Versuchung und das Gefühl, ständig weiterzumüssen, obwohl man längst genug gesehen hat.

Steven Tyler singt das nicht wie eine große Beichte, sondern mit dieser typischen Mischung aus Spott, Müdigkeit und Charisma. Dadurch fühlt sich der Song bis heute erstaunlich nah an. Er romantisiert den Rock’n’Roll nicht nur, sondern zeigt auch seine Abnutzungsspuren. Genau darin liegt seine Stärke.

Warum der Song im Schatten der großen Hits steht

Dass „No More No More“ oft übersehen wird, liegt weniger an seiner Qualität als an seinem Umfeld. Auf dem Album „Toys In The Attic“ stehen mit „Walk This Way“ und „Sweet Emotion“ zwei der bekanntesten Aerosmith-Songs überhaupt. Gegen solche Giganten wirkt selbst ein starker Albumtrack schnell wie eine Randnotiz.

Dabei ist „No More No More“ vielleicht einer der besten Beweise dafür, wie tief das Songwriting der Band damals war. Selbst abseits der Singles findet man Stücke, die ganze Karrieren tragen könnten. Dieser Song ist kein Füllmaterial. Er ist ein verstecktes Highlight.

Warum sich das Wiederhören jetzt lohnt

„No More No More“ ist der perfekte Song für alle, die Aerosmith nicht nur über die größten Hits entdecken wollen. Er zeigt die Band als Erzähler, als Groove-Maschine und als Rockband mit messerscharfem Gespür für Stimmung.