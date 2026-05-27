Fast am Ende: Dieser eine Moment rettete die Karriere von Aerosmith

Eigentlich hätte die Geschichte von Aerosmith Mitte der 80er Jahre zu Ende sein müssen. Die Legende der „Toxic Twins“ war von Drogen, Streit und schwindendem Erfolg gezeichnet. Sie waren die Rock-Giganten der 70er, die im grellen Neonlicht des neuen Jahrzehnts wie aus der Zeit gefallen wirkten. Doch dann kam ein Moment, der nicht nur ihre Karriere rettete, sondern die Musikgeschichte einriss – und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Ein Treffen zweier Welten, die sich eigentlich hassten

Es war 1986. In einem Studio in New York saßen auf der einen Seite die Rock-Dinos Steven Tyler und Joe Perry. Auf der anderen Seite standen drei junge Männer in schwarzen Lederjacken und mit Goldketten: Run-D.M.C. Die Idee des Produzenten-Genies Rick Rubin klang damals für alle Beteiligten völlig absurd: Er wollte, dass die aufstrebenden Hip-Hop-Pioniere den Aerosmith-Klassiker „ Walk This Way “ neu aufnehmen – und zwar gemeinsam mit den Original-Interpreten.

Die Rapper hielten den Song anfangs für „Hillbilly-Gerede“ und wollten eigentlich gar nicht. Tyler und Perry wiederum wussten kaum, was „Rap“ überhaupt sein sollte. Es war ein kultureller Clash, der entweder im Desaster oder in einem Wunder enden konnte.

Der Moment, der die Welt erschütterte

Was dann geschah, ist heute legendär. Die Magie im Studio war real, doch erst das Musikvideo machte den Song unsterblich. Wir alle kennen das Bild: Zwei Bands in getrennten Proberäumen, die sich gegenseitig anbrüllen, bis Steven Tyler mit seinem Mikrofonständer buchstäblich die Wand zum Nachbarraum durchbricht.

Es war die perfekte Metapher. In diesem Augenblick wurde nicht nur eine Mauer aus Sperrholz zerstört, sondern die Barriere zwischen den Genres. Rocker und Rapper standen plötzlich auf derselben Bühne.

„Wir wussten nicht, ob wir das Richtige tun – wir wussten nur, dass es sich verdammt gut anfühlt“, erinnerte sich Steven Tyler später.

Vom Beinahe-Aus zum Rock-Olymp

Der Effekt war gigantisch. MTV spielte das Video in Dauerschleife. Plötzlich kannte eine ganz neue Generation, die 1975 (beim Erscheinen des Originals) noch in den Kinderschuhen steckte, den Namen Aerosmith.

„Walk This Way“ wurde zum globalen Mega-Hit und zum ersten Mal überhaupt schaffte es ein Song, Hard Rock und Hip-Hop so zu verschmelzen, dass beide Fanlager ihn feierten. Ohne dieses Comeback hätte es die späteren Welthits wie „ Cryin’ “ oder „I Don’t Want to Miss a Thing“ wohl nie gegeben. Aerosmith waren nicht mehr nur „die Band von früher“ – sie waren plötzlich die coolste Band des Planeten.

Das Erbe einer mutigen Nacht

Heute, Jahrzehnte später, ist klar: Dieser eine Moment war der Startschuss für alles, was wir heute als modernen Crossover kennen. Ob Linkin Park, die Beastie Boys oder heutige Genre-Mix-Künstler – sie alle stehen auf den Trümmern jener Wand, die Steven Tyler 1986 eingerissen hat.

Für uns bei Universal Music ist diese Geschichte eine Erinnerung daran, dass die besten Dinge oft entstehen, wenn man das Risiko eingeht, das eigentlich niemand für möglich hält. Aerosmith haben bewiesen: Wer die Wand einreißt, sieht plötzlich den ganzen Horizont.