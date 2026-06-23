Nach fast 27 Jahren lösen Afrob & Ferris MC ihr größtes Versprechen ein

Zwei Szenen, zwei Charaktere, ein gemeinsamer Nerv

Um zu verstehen, warum dieses Album so viele Fans elektrisiert, muss man die beiden Künstler getrennt betrachten. Afrob , bürgerlich Robert Zemichiel und 1977 geboren, wuchs in Braunschweig, Karlsruhe und Stuttgart auf und wurde dort zum festen Bestandteil der legendären Stuttgarter Kolchose rund um Max Herre Joy Denalane und den Freundeskreis.

Ferris MC , bürgerlich Sascha Reimann, kommt aus dem Hamburger Umfeld der Mongo Clique und wurde später als Ferris Hilton festes Mitglied von Deichkind . Als der Stuttgarter auf den Hamburger traf, entstand eine städteübergreifende Verbindung, die zeigte, dass Hip-Hop keine Grenzen kennt.

Ein Song, der zur Hymne wurde

Der gemeinsame Ursprung lässt sich auf ein einziges Jahr datieren. 1999 erschien „Reimemonster“ auf Afrobs Debütalbum „Rolle mit HipHop“, das es bis auf Platz 13 der deutschen Charts schaffte. Der Track wurde schnell vom Geheimtipp zum kollektiven Ruf einer ganzen Generation und gilt bis heute als eine der wenigen echten Hymnen der Golden Era des deutschen Rap.

Allein bei Spotify verzeichnet der Song inzwischen über 13 Millionen Streams. Dass ausgerechnet diese beiden danach jahrzehntelang solo und in anderen Projekten unterwegs waren, ohne den nächsten gemeinsamen Schritt zu gehen, macht die jetzige Reunion umso größer.

„Ein Fall für Zwei“: Das steckt auf dem Album

Wer ein reines Nostalgie-Projekt erwartet, liegt falsch. Afrob und Ferris MC versprechen mit dem neuen Album zwar „Oldschool“, aber „kein Scheiß von gestern“ , also Tradition mit zeitgemäßer Härte. Das Album umfasst zehn Tracks und holt für die Features echtes Schwergewicht ins Studio.

Die komplette Tracklist gibt einen guten Einblick in das was uns erwartet:

Ein Fall für Zwei Abu Dhabi Hangover Einmal noch Kraftfeld feat. Eko Fresh Mitternacht feat. Jan Delay Schuld Diamanten Schlechte Gewohnheit Früher war nicht besser feat. Curse & Gini

Dieses Comeback ist mehr als ein nettes Wiedersehen

Es gibt einen Unterschied zwischen einem Reunion-Auftritt und einem echten neuen Kapitel. Afrob und Ferris MC entscheiden sich klar für Letzteres, denn statt eines Best-of liefern sie neues, gemeinsames Material und gehen damit ein künstlerisches Risiko ein. Für eine Szene, die oft auf den nächsten Hype starrt, ist diese Rückbesinnung auf Handwerk und gewachsene Freundschaft fast schon ein Statement. Hier treffen zwei Künstler aufeinander, die nichts mehr beweisen müssen und genau deshalb frei aufspielen können.

Limitierte Yellow Vinyl und Merch für Sammler

Für alle, die das Album physisch im Regal haben wollen, gibt es eine echte Sammleredition. Die limitierte 1LP erscheint in 180 g, als Yellow Transparent , verpackt in einer Kastentasche mit Wendecover und bedrucktem Innersleeve. Diese Edition sicherst du dir bei The Circle . Passende Merch-Artikel zum Comeback gibt es auch bei Bravado

Erstmals als Duo live auf der Bühne

Das Comeback endet nicht mit dem Release. Bis Dezember 2026 gehen Afrob & Ferris MC auf große „Reimemonster“-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Es ist das erste Mal, dass die beiden ihre gemeinsame Energie als Duo auf die Bühne bringen, mit neuen Songs und den Classics im Gepäck!