Das Album “Oh, What A Life” von American Authors ist da – hier reinhören

American Authors versüßten schon unseren Frühling mit ihren Dauer-Ohrwürmern "Best Day Of My Life" und "Believer" – jetzt geht es weiter. Die Band aus dem hippen Brooklyn veröffentlicht ihr Debüt-Album "Oh, What A Life". Auf elf umfangreichen Tracks beschreiben American Authors verschiedenste Situationen aus ihrem Leben.

Hört hier in das Album “Oh, What A Life” von American Authors

Von “Think About It”, “Luck” bis “Trouble” ist eine ganze Palette an Lebenslagen abgedeckt. Die ganz persönlichen Höhen und Tiefen, die American Authors auf der Reise zum Musikerdasein bewältigen mussten, verarbeiteten sie in der Platte. Trotz allem klingt das Album “Oh, What A Life” sehr hoffnungsvoll und zelebriert das Leben. Ein perfekter Sound für den Sommer.

