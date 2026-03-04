Anitta veröffentlicht „Pinterest (Portuguese Version)” aus ihrer COLORS Session

Sie ist zweifellos Brasiliens aufregendster Musikexport, hat ihre eigene Netflix-Dokumentation und begeistert Millionen Fans rund um den Globus: An Anitta kommt man nicht vorbei, wenn es um eingängige Hits mit dem extra Twist und spektakuläre Live-Performances geht. Beim diesjährigen Lollapalooza Berlin wird Anitta als Headliner für einige Highlights sorgen! In dieser Woche gibt es aber auch neue Musik, denn Anitta hat ihre COLORS Session aufgenommen und ein Song daraus - „Pinterest (Portuguese Version)” – ist gestern mit einem Video erschienen… Der Song und Anittas Performance ist charmant, mitreißend, verführerisch und fängt einfach den Vibe des Frühlings ein!







KONTAKTE:

Presse + Online: Nico.Adler@umusic.com

Radio Ost: Camilo.Eytel@umusic.com

Radio West: Markus.Ulrich@umusic.com

Radio Nord: Jannette.Agregado@umusic.com

Radio Süd: sebastian.stiewe@medialuchs.de

TV: Genia.Jessen@umusic.com