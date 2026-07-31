Ariana Grande | News | Ariana Grande veröffentlicht ihr achtes Studioalbum „petal“

Ariana Grande
HomeHomeNewsNewsMusikMusikVideosVideosFotosFotosBiografieBiografieFanartikelFanartikel

Ariana Grande veröffentlicht ihr achtes Studioalbum „petal“

Ariana Grande
31.07.2026
Die dreifache GRAMMY®-Preisträgerin Ariana Grande veröffentlicht heute ihr mit Spannung erwartetes achtes Studioalbum „petal“. Zeitgleich mit dem Album erscheint das offizielle Musikvideo zum gleichnamigen Song „petal“.
Bereits im Vorfeld sorgte die erste Single „hate that i made you love me“ für einen historischen Erfolg. Der Song stieg direkt auf Platz 1 der Billboard Hot 100 ein und bescherte Ariana Grande ihren zehnten Nummer−1-Hit in den US-Charts. Mit diesem Meilenstein schrieb sie zudem Musikgeschichte als erste Künstlerin überhaupt, deren erste Singleauskopplung aus jedem ihrer ersten acht Studioalben in den Top 10 der Billboard Hot 100 debütierte.

Weitere Musik von Ariana Grande

Single
Digital2026
hate that i made you love me
Album
Digital2025
Wicked: For Good – The Soundtrack
Album
Digital2025
Wicked: For Good – The Soundtrack
Album
Digital2025
Wicked: One Wonderful Night (Live) – The Soundtrack
CD
CD2025
eternal sunshine deluxe: brighter days ahead
Digital
Digital2024
eternal sunshine
Digital2021
It Was A (Masked Christmas)
Start
Ariana Grande
News
Ariana Grande veröffentlicht ihr achtes Studioalbum „petal“
Mehr von Ariana Grande
ImpressumRechtevorbehaltserklärungSicherheit & DatenschutzNutzungsbedingungenJournalistenloungeFür GeschäftspartnerBarrierefreiheit Statement