Ariana Grande veröffentlicht ihr achtes Studioalbum „petal“

Die dreifache GRAMMY®-Preisträgerin Ariana Grande veröffentlicht heute ihr mit Spannung erwartetes achtes Studioalbum „petal“. Zeitgleich mit dem Album erscheint das offizielle Musikvideo zum gleichnamigen Song „petal“.

Bereits im Vorfeld sorgte die erste Single „hate that i made you love me“ für einen historischen Erfolg. Der Song stieg direkt auf Platz 1 der Billboard Hot 100 ein und bescherte Ariana Grande ihren zehnten Nummer−1-Hit in den US-Charts. Mit diesem Meilenstein schrieb sie zudem Musikgeschichte als erste Künstlerin überhaupt, deren erste Singleauskopplung aus jedem ihrer ersten acht Studioalben in den Top 10 der Billboard Hot 100 debütierte.