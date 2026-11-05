Vier Abenteuer auf einmal: Neue Asterix Hörspiel-Compilation ab 5 Jahren

Obelix wird es selten langweilig – und in der neuen Compilation warten gleich vier ihrer Abenteuer auf kleine und große Asterix-Fans. “Abenteuer-Hörspiele mit Asterix – Für Kinder ab 5 Jahren” bündelt vier Geschichten, in denen es die beiden Freunde weit über die Grenzen ihres gallischen Dorfes hinaus verschlägt. Mit Asterix undwird es selten langweilig – und in der neuen Compilation warten gleich vier ihrer Abenteuer auf kleine und große Asterix-Fans.bündelt vier Geschichten, in denen es die beiden Freunde weit über die Grenzen ihres gallischen Dorfes hinaus verschlägt.

Vier Abenteuer, vier ganz unterschiedliche Reisen

“Asterix als Legionär”: Falbalas Verlobter Tragicomix wurde von den Römern eingezogen und nach Afrika gebracht. Für Asterix und Obelix ist schnell klar, dass sie ihm helfen wollen – also melden sie sich kurzerhand selbst bei der römischen Legion an. Dass dabei nicht alles nach Plan läuft, versteht sich bei den beiden fast von selbst. Los geht es mit: Falbalas Verlobter Tragicomix wurde von den Römern eingezogen und nach Afrika gebracht. Fürund Obelix ist schnell klar, dass sie ihm helfen wollen – also melden sie sich kurzerhand selbst bei der römischen Legion an. Dass dabei nicht alles nach Plan läuft, versteht sich bei den beiden fast von selbst.

“Die große Überfahrt” beginnt das Abenteuer dagegen ganz harmlos mit Miraculix’ Wunsch nach frischem Fisch für seinen Zaubertrank. Doch aus dem kleinen Auftrag wird schon bald eine Reise übers Meer, die Asterix und Obelix weit weg von ihrem Dorf und in völlig unbekannte Gegenden führt. Inbeginnt das Abenteuer dagegen ganz harmlos mit Miraculix’ Wunsch nach frischem Fisch für seinen Zaubertrank. Doch aus dem kleinen Auftrag wird schon bald eine Reise übers Meer, dieund Obelix weit weg von ihrem Dorf und in völlig unbekannte Gegenden führt.

“Asterix im Morgenland”. Dort bedroht eine schwere Dürre das Reich des Radschas Nihamavasah. Ausgerechnet Troubadix und sein berüchtigter Gesang sollen helfen, den ersehnten Regen zu bringen und Prinzessin Orandschade zu retten – natürlich nicht ohne Unterstützung unserer Lieblingsgallier. Noch weiter in die Ferne geht es mit. Dort bedroht eine schwere Dürre das Reich des Radschas Nihamavasah. Ausgerechnet Troubadix und sein berüchtigter Gesang sollen helfen, den ersehnten Regen zu bringen und Prinzessin Orandschade zu retten – natürlich nicht ohne Unterstützung unserer Lieblingsgallier.

“Asterix und der Greif” ein Abenteuer in eisiger Kulisse. Gemeinsam mit Miraculix reisen Asterix und Obelix zu den Sarmaten. Dort sind die Römer auf der Suche nach dem sagenumwobenen Greif, der für die Bewohner jedoch weit mehr ist als nur ein Fabelwesen. Zum Abschluss wartet mitein Abenteuer in eisiger Kulisse. Gemeinsam mit Miraculix reisenund Obelix zu den Sarmaten. Dort sind die Römer auf der Suche nach dem sagenumwobenen Greif, der für die Bewohner jedoch weit mehr ist als nur ein Fabelwesen.