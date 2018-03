Diese Frau ist keine Ja-Sagerin: Wir stellen euch Bea Miller und ihre Single “yes girl” vor

Bea Miller kommt aus New Jersey, ist 17 Jahre jung und weiß schon ziemlich genau, wer sie ist und was sie will: Sie schauspielert, ist YouTuberin und vor allem eine Sängerin, von der wir noch viel hören werden. Gerade verdreht sie uns mit ihrem gefühlvollen und aufreibend ehrlichen Song “yes girl” den Kopf, der gleichzeitig der erste akustische Vorbote auf ihr nächstes Album ist, an dem Bea gerade fleißig arbeitet.

Mit “yes girl” findet Bea Miller die richtigen Bilder und Worte

Ausrufezeichen und zeigt dabei all jenen, die sich jemals in einer komplizierten Partnerschaft befanden, dass sie nicht allein sind. “In dem Song geht es darum, mit jemandem zusammen zu sein, der dich stark kontrolliert. Und er handelt davon, diese Situation zu überwinden und zu realisieren, dass du diesen Menschen nicht in deinem Leben brauchst”, so die 17-Jährige. Im Musik-Video gelingt es Bea auf beeindruckende Art, das Gefühl des Songs zu visualisieren und zu zeigen, wie hart man manchmal kämpfen muss, um wieder zu sich selbst zu finden. Mit “yes girl” setzt Bea Miller ein wahresund zeigt dabei all jenen, die sich jemals in einer kompliziertenbefanden, dass sie nicht allein sind. “In dem Song geht es darum, mit jemandem zusammen zu sein, der dich stark kontrolliert. Und er handelt davon, diese Situation zu überwinden und zu realisieren, dass du diesen Menschen nicht in deinem Leben brauchst”, so die 17-Jährige. Im Videoclip zu “yes girl” sehen wir Bea in einem weißen, leeren Raum, in einen vermeintlich kuscheligen Strickpulli gehüllt, der langsam von weißen Armen aufgeriffelt wird. Mit demgelingt es Bea auf beeindruckende Art, das Gefühl des Songs zu visualisieren und zu zeigen, wie hart man manchmal kämpfen muss, um wieder zu sich selbst zu finden.

“yes girl” ist ein erster Vorgeschmack auf Beas zweites Studioalbum

Album “Not An Apology”, auf dem auch ihre Hitsingles “Young Blood” sind, kletterte sie 2015 in die Top Ten der US–Billboard-Charts. Und die Sängerin kann es kaum erwarten, nachzulegen: “Ich freue mich auf das nächste Kapitel und darauf, endlich meinem neuen Album den letzten Feinschliff zu geben. Es hat so viel Spaß gemacht, diese Songs zu schreiben und sie mit den kreativsten und coolsten Leuten zum Leben zu erwecken.” Ein paar ihrer neuen Tracks präsentierte die 17-Jährige bereits ihren Fans, als sie mit “Hands To Myself”-Star USA tourte. Bea Miller ist musikalisch betrachtet kein unbeschriebenes Blatt: Mit ihrem”, auf dem auch ihre Fire N Gold ” und “” sind, kletterte siein dieder. Und die Sängerin kann es kaum erwarten, nachzulegen: “Ich freue mich auf das nächste Kapitel und darauf, endlich meinem neuen Album den letzten Feinschliff zu geben. Es hat so viel Spaß gemacht, diese Songs zu schreiben und sie mit den kreativsten und coolsten Leuten zum Leben zu erwecken.” Ein paar ihrer neuen Tracks präsentierte die 17-Jährige bereits ihren, als sie mit “”-Star Selena Gomez durch dietourte.

Bea Miller Single “yes girl”

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Spotify