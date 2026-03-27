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Bella veröffentlicht ihre neue Single " yin und yang"

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27.03.2026
Mit “yin und yang” veröffentlicht Bella ihre neue Single. 2025 sorgte sie mit „drüber“ und „ich glaub ich“ für Aufmerksamkeit. Als Support für Nina Chuba, Cro, 01099 und Ritter Lean konnte sie live überzeugen. 2026 geht Bella auf ihre erste Headliner Tour. In „yin und yang“ greift Bella ein Gefühl auf, das jede*r kennt: das ständige „Was wäre, wenn?“. Zwischen Zweifel und Hoffnung fragt sie sich, ob es je gepasst hätte und ob diese Person noch jemand ist, den man lieben kann oder man längst loslassen muss.


Ansprechpartner:
Presse + Online: Kira.Kettner@umusic.com

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