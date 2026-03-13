Bosse veröffentlicht neuen Song “Einmal alles bitte” (mit Clara Lösel)

Indie-Pop trifft Poetry: Mit „Einmal alles bitte“ veröffentlicht BOSSE einen weiteren Vorboten aus seinem kommenden, zehnten Studioalbum „Stabile Poesie“. Für diesen besonderen Song holt er sich Clara Lösel an die Seite – eine Poetry-Künstlerin, die mit ihrem Buch, auf Tour und in den sozialen Netzwerken derzeit ein Millionenpublikum erreicht. „Einmal alles bitte“ erzählt von Empowerment und dem Mut zur Veränderung, vom Scheitern und Wiederaufstehen und von jenen Momenten, in denen spürbar wird, dass die Zeit rennt und das Leben keine halben Sachen macht. BOSSE übersetzt diese Wucht in einen hymnischen Indie-Pop-Sound, während Clara Lösel mit klarer, nahbarer Sprache eine zusätzliche poetische Dimension eröffnet.







Clara Lösel zählt zu den einflussreichsten Stimmen ihrer Generation: #1 SPIEGEL-Bestsellerautorin, Poetry Artist und gesellschaftliche Impulsgeberin mit abgeschlossenem Lehramtsstudium. Ihr Buch „Wehe Du gibst auf – 101x Clartext, der dein Denken verändert“ ist seit seinem Erscheinen im April 2025 durchgehend in der SPIEGEL-Bestsellerliste (aktuell im März 2026 auf Platz 1) und über 100.000 Exemplare wurden bislang verkauft. Mit eigenen Tourneen, Auftritten bei Ministerien, Festivals und Schulen sowie einer Social-Media-Reichweite von monatlich mehr als 20 Millionen Menschen verbindet sie Bildung, Haltung und künstlerischen Ausdruck auf besondere Weise. Im April und Mai 2026 spielt sie 14 ausverkaufte Shows als Fortsetzung ihrer erfolgreichen „Wehe Du gibst auf“-Tour 2025.

Das Ergebnis ist ein außergewöhnliches Duett, das musikalische Eingängigkeit mit sprachlicher Tiefe verbindet – kraftvoll, zeitgeistig und wie gemacht für den Frühlingsstart. „Einmal alles bitte“ setzt damit ein weiteres starkes Zeichen für das kommende Album „Stabile Poesie“.



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