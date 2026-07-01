Berlin Lebt 3 – Premium Albumbox: Limitierter Physical-Release von Samra & Capital Bra

Berlin Lebt 3 Store unter „Berlin Lebt 3 – Premium Albumbox“ von Samra & Capital Bra als exklusives Physical-Release an. Der offizielleunter www.berlinlebt3.de bietet die limitiertevonals exklusives Physical-Release an.

Die Albumbox verbindet Musik, Street Culture und Berliner Identität in einem hochwertigen Sammlerstück. Sie richtet sich an Deutschrap-Fans, Sammler und alle, die Berliner Rap-Kultur nicht nur hören, sondern auch physisch erleben möchten.

„Berlin Lebt 3“ steht für die Rückkehr eines der prägendsten Kollabo-Projekte im Deutschrap. Das Release knüpft an die Energie und Bedeutung der Berlin-Lebt-Reihe an und übersetzt den Sound, die Haltung und die visuelle Sprache des Projekts in ein exklusives Premium-Produkt.

Die Berlin Lebt 3 – Premium Albumbox präsentiert sich roh, authentisch und kompromisslos urban. Sie verbindet den musikalischen Charakter von Samra & Capital Bra mit einer starken Berliner Identität und macht das Projekt zu einem besonderen Sammlerstück für Fans der deutschen Rap-Szene.