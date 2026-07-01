Berlin Lebt 3 – Premium Albumbox: Limitierter Physical-Release von Samra & Capital Bra

Der offizielle Berlin Lebt 3 Store
unter www.berlinlebt3.de
bietet die limitierte „Berlin Lebt 3 – Premium Albumbox“
von Samra & Capital Bra
als exklusives Physical-Release an.
Die Albumbox verbindet Musik, Street Culture und Berliner Identität in einem hochwertigen Sammlerstück. Sie richtet sich an Deutschrap-Fans, Sammler und alle, die Berliner Rap-Kultur nicht nur hören, sondern auch physisch erleben möchten.
„Berlin Lebt 3“ steht für die Rückkehr eines der prägendsten Kollabo-Projekte im Deutschrap. Das Release knüpft an die Energie und Bedeutung der Berlin-Lebt-Reihe an und übersetzt den Sound, die Haltung und die visuelle Sprache des Projekts in ein exklusives Premium-Produkt.
Die Berlin Lebt 3 – Premium Albumbox präsentiert sich roh, authentisch und kompromisslos urban. Sie verbindet den musikalischen Charakter von Samra & Capital Bra mit einer starken Berliner Identität und macht das Projekt zu einem besonderen Sammlerstück für Fans der deutschen Rap-Szene.
Im offiziellen Store auf www.berlinlebt3.de
können Fans die limitierte Albumbox entdecken und bestellen. Als exklusives Physical-Release ist die Box besonders für alle interessant, die Wert auf hochwertige Musikprodukte, limitierte Editionen und echte Deutschrap-Kultur legen.