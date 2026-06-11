Hommage an Zakir Hussain – Charles Lloyd kündigt Album an

Mit der Veröffentlichung von “Sangam & Friends“ am 24. Juli ehrt der legendäre Saxophonist und Flötist Charles Lloyd seinen engen Freund und langjährigen musikalischen Weggefährten Zakir Hussain. Das Album vereint bislang unveröffentlichte Aufnahmen des Sangam-Trios – Charles Lloyd, Zakir Hussain und Eric Harland – mit einer hochkarätigen Besetzung indischer Musikerinnen und Musiker und dokumentiert eine außergewöhnliche künstlerische Begegnung, die heute eine besondere Bedeutung erhält.

Der 88-jährige Charles Lloyd zählt zu den prägenden Persönlichkeiten des modernen Jazz. Seit den 1960er-Jahren beeinflusst er mit seinem unverwechselbaren Saxofonspiel, seiner spirituellen Offenheit und seiner stilübergreifenden Musiksprache Generationen von Musikerinnen und Musikern. Mit “Sangam & Friends“ würdigt er die tiefe musikalische und persönliche Verbindung zu Zakir Hussain, deren Wurzeln bis in die 1950er-Jahre zurückreichen, als Lloyd erstmals mit indischer Musik in Berührung kam und eine lebenslange Faszination für deren spirituelle und künstlerische Traditionen entwickelte.

Im Zentrum des Albums stehen Studioaufnahmen, die 2009 in Mumbai entstanden. Anlass war Hussains jährliches “Abbaji“-Konzert zu Ehren seines Vaters, des Tabla-Meisters Alla Rakha. Nach dem Konzert begaben sich Lloyd, Hussain und Harland gemeinsam mit einigen der bedeutendsten Vertreter der indischen Klassik ins Nirvana Studio, um die musikalischen Impulse dieser Begegnung weiterzuführen. Mit dem Carnatic-Sänger Vijay Prakash, Bansuri-Meister Rakesh Chaurasia, Sarangi-Spieler Sabir Khan, Keyboarder Ranjit Barot und Sitar-Virtuose Niladri Kumar entstand ein faszinierender Dialog zwischen Jazz und den reichen Traditionen des indischen Subkontinents.

Der Großteil von “Sangam & Friends“ entstand an einem einzigen Tag im Februar 2009. Obwohl die beteiligten Musiker planten, die Aufnahmen zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam fertigzustellen, kam es nie zu einer weiteren Studiosession. Für die Vollendung des Albums wurden deshalb zusätzlich ausgewählte Aufnahmen aus dem Sangam-Archiv herangezogen, darunter die erste Single “Jai Ganga“, ein kraftvolles Trio-Stück mit Lloyd, Hussain und Harland.

Benannt nach dem Begriff Sangam, dem Zusammenfluss mehrerer Flüsse, steht das Album sinnbildlich für die Begegnung von Kulturen, Klangwelten und spirituellen Strömungen. Nach dem Tod Zakir Hussains im Dezember 2024 erhalten die Aufnahmen eine zusätzliche emotionale Dimension: Sie bewahren nicht nur den Moment einer außergewöhnlichen musikalischen Zusammenarbeit, sondern auch das Vermächtnis einer tiefen Freundschaft, die in dieser Musik weiterlebt. “Sangam & Friends“ erscheint am 24. Juli.