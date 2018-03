“Chroniken der Unterwelt – City of Bones”: Soundtrack kündigt das Kino-Highlight an

Fantasy-Fans warten schon gespannt auf den Kinostart am 29. August von “Chroniken der Unterwelt – City of Bones (engl. Originaltitel ”The Mortal Instruments: City of Bones“). Doch auch der Original Soundtrack zum Kino-Highlight des Spätsommers zeichnet sich durch absolute Starbesetzung aus!

Das Compilation-Album vereint brandneues und exklusives Material von so unterschiedlichen Musikern wie Pop-Sensation Demi Lovato, der Rockband AFI und der Grammy-Gewinnerin Colbie Caillat! Neben Jessie Js lässigem Popentwurf (”Magnetic“) oder dem massiven Bassdruck von Dubstep-Größe Bassnectar aus Santa Cruz (”Calling From Above“), wird der Release mit weiteren exklusiven Tracks von Zedd, Youngblood Hawke oder auch einem Duett von The-Wanted-Star Nathan Sykes und Ariana Grande (”Almost Is Never Enough“) abgerundet und funktioniert insgesamt als die perfekte Eintrittskarte in jene düstere Parallelwelt, aus der ”Chroniken der Unterwelt – City of Bones“ berichtet.

Der Soundtrack bereitet den Weg zum Filmstart

Während die Verfilmung von Cassandra Clares Bestseller-Debütroman hierzulande am 29. August auf die große Leinwand kommt, erscheint der 13 Tracks starke Soundtrack digital bereits am 19. August, während die CD–Variante ab dem 30. des Monats erhältlich sein wird. Zudem wird es eine Deluxe-Edition bei iTunes geben.

Das ist das komplette Tracklisting des Soundtracks

Das Tracklisting des offiziellen Soundtracks zu ”Chroniken der Unterwelt – City of Bones“ liest sich wie folgt:



01. Zedd – ”Into The Lair“

02. Ariana Grande & Nathan Sykes – ”Almost Is Never Enough“

03. AFI – ”17 Crimes“ (LA Riots Remix)

04. Demi Lovato – ”Heart by Heart“

05. Youngblood Hawke – ”Bring Me Home“

06. Colbie Caillat – ”When The Darkness Comes“

07. Seven Lions & Myon & Shane 54 – ”Strangers“ feat. Tove Lo

08. Jessie J – ”Magnetic“

09. Pacific Air – ”Bear“

10. He Is We – ”All About Us“ feat. Owl City

11. Bassnectar – ”Calling From Above“

12. Jetta – ”Start A Riot“

13. Bryan Ellis – ”Strange Days"