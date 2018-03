“Chroniken der Unterwelt”: Seht “Almost Is Never Enough” von Ariana Grande & Nathan Sykes

Das offiziellezu “ Almost Is Never Enough ” vonundvonist endlich da! Nachdem die Ankündigung derder beiden Teenie-Stars mit den außergewöhnlichen Gesangsorganen bereits im Vorfeld für Freude sorgte, ist es nun endlich soweit: Das Video zur äußerstzeigt die beiden Sänger bei den gemeinsamenim Studio. Offensichtlich harmonieren die beiden auf ganzer Linie!