Der Soundtrack zu “Chroniken der Unterwelt” ist jetzt erhältlich

Chroniken der Unterwelt" vereint eine ganze Reihe hochkarätiger Künstler wie unter anderem Demi Lovato, Jessie J, Zedd, Youngblood Hawke, Ariana Grande und Nathan Sykes von The Wanted. Die Compilation erscheint einen Tag vor US–Kinostart am 19. August 2013 digital. Ab 30. August 2013 kommt dann auch die physische Version in die Läden, die ihr jetzt bereits vorbestellen könnt. Darüber hinaus bietet iTunes eine Deluxe Version an, die neben den Tracks des Standardalbums 2 Bonustracks enthält – "Start A Riot" von Jetta und "Bring Me Home" von Youngblood Hawke.

Der Film “Chroniken der Unterwelt” basiert auf der gleichnamigen Bestseller-Romanserie

Basierend auf dem 1. Teil der gleichnamigen Bestseller-Romanserie von Cassandra Clare, erzählt der Film die Geschichte von Clary (Lily Collins), die herausfindet, dass sie einer Gruppe von Schattenjägern angehört. Zusammen mit ihnen taucht sie ein in eine New Yorker Parallelwelt, die von Dämonen, Zauberern, Werwölfen, Vampiren und Co bevölkert wird. In weiteren Rollen des unter der Regie von Harald Zwart entstandenen Films glänzen Jamie Campbell Bower, Kevin Zegers , Jemima West und Jonathan Rhys Meyers.