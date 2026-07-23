Daniil Trifonov veröffentlicht eigene Transkription von The Last of Us Thema als digitale Single

Pianist Daniil Trifonov veröffentlicht am 24. Juli seine eigene Transkription von Gustavo Santaolallas Thema aus The Last of Us als digitale Single bei Deutsche Grammophon. In seiner Fassung überträgt Trifonov das ursprünglich für Gitarre geschriebene Thema auf Klavier solo. Bekannt wurde es durch die international erfolgreiche Videospielreihe The Last of Us und ihre vielfach ausgezeichnete TV-Adaption.

Die Single erscheint im Vorfeld von Trifonovs American Story-Projekts, dessen zweiter Teil, Mi Historia Americana, am 2. Oktober erscheint.

Der argentinische Komponist und zweifache Oscar-Preisträger Gustavo Santaolalla schuf mit dem Werk ein reduziertes, melancholisches Thema mit hohem Wiedererkennungswert. Für Trifonov stand die atmosphärische Dichte des Originals im Zentrum; um sich der feinen Klangwelt der Gitarre anzunähern, arbeitete er bei der Transkription auch mit den Saiten des Klaviers. So entsteht ein Werk, welches die Prägnanz des Themas bewahrt und die minimalistische Spannung neu für das Klavier ausdeutet.