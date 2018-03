Tastenzauber – Daniil Trifonov live im Konzert bei Universal Music Backstage

Im Backstage-Bereich von Universal Music konnten die Fans schon viele exklusive Angebote nutzen, z.B. Videobotschaften ihrer Stars sehen oder Freetracks und exklusive Bilder herunterladen. Einen ganzen Konzertfilm gab es dort noch nie zu sehen. Jetzt ist es so weit! Und dafür wurde nicht irgendjemand ausgewählt, sondern der weltweit bejubelte Starpianist Daniil Trifonov. Er ist gerade einmal 23 Jahre alt. Doch er hat bereits mehrere große internationale Preise gewonnen und in den bedeutendsten Konzerthallen gespielt. “Man muss in der Geschichte der Klavierkunst weit zurückgehen, womöglich mehr als 100 Jahre, um auf diesem genialischen Pianisten vergleichbare Phänomene zu stoßen. Derzeit steht Daniil Trifonov als singuläre Erscheinung am musikalischen Sternenhimmel”, hat die Süddeutsche Zeitung über ihn geschrieben. Große Worte!

bei Backstage anmelden und Daniil Trifonov sehen – live beim Verbier Festival 2014 mit dem 3. Klavierkonzert von Sergei Rachmaninoff. Hier– live beim Verbier Festival 2014 mit dem 3. Klavierkonzert von Sergei Rachmaninoff.