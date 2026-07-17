Deine Freunde gehört das Familienchaos nicht nur zum Alltag, sondern seit 14 Jahren auch zum musikalischen Erfolgsrezept. Heute erscheint das achte Studioalbum “Die Kinder spielen verrückt” nun auf Vinyl. Damit bekommt das im Mai veröffentlichte Album eine Ausgabe für alle Familien, die ihre Lieblingsmusik gern auf den Plattenteller legen. Beigehört das Familienchaos nicht nur zum Alltag, sondern seit 14 Jahren auch zum musikalischen Erfolgsrezept. Heute erscheint das achte Studioalbumnun auf Vinyl. Damit bekommt das im Mai veröffentlichte Album eine Ausgabe für alle Familien, die ihre Lieblingsmusik gern auf den Plattenteller legen.

“Die Kinder spielen verrückt” verwandelt das alltägliche Durcheinander in eine energiegeladene Elektro-Punk-Hymne. “Zieh dich bitte warm an!” nimmt die elterliche Sorge um die richtige Kleidung augenzwinkernd unter die Lupe, während “Schieb es auf die Kinder” eine charmante Ausrede für besonders turbulente Tage liefert. Deine Freunde verbinden auf dem Album tanzbare Sounds mit Geschichten, in denen sich Eltern und Kinder gleichermaßen wiederfinden. Der Titelsongverwandelt das alltägliche Durcheinander in eine energiegeladene Elektro-Punk-Hymne.nimmt die elterliche Sorge um die richtige Kleidung augenzwinkernd unter die Lupe, währendeine charmante Ausrede für besonders turbulente Tage liefert.

Zwischen Alltagschaos und persönlichen Einblicken

“Die Kinder spielen verrückt” auch von einer nachdenklicheren Seite. In “Irgendwo auf dem Heimweg” blicken die drei Musiker auf ihre eigene Kindheit zurück und erzählen von den kleinen Abenteuern, die unterwegs im Kopf entstehen. “Bestimmer” beschäftigt sich mit den Machtverhältnissen im Kinderzimmer, während “Du musst nicht” dazu ermutigt, Grenzen zu setzen und auch mal Nein zu sagen. Neben den energiegeladenen Tracks zeigt sich das Trio aufauch von einer nachdenklicheren Seite. Inblicken die drei Musiker auf ihre eigene Kindheit zurück und erzählen von den kleinen Abenteuern, die unterwegs im Kopf entstehen.beschäftigt sich mit den Machtverhältnissen im Kinderzimmer, währenddazu ermutigt, Grenzen zu setzen und auch mal Nein zu sagen.