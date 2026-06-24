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Deine Freunde feiern Retro-Charme im neuen Musikvideo zu “Schluckauf”

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26.06.2026
Bereits im Frühjahr 2026 haben Deine Freunde mit ihrer Single “Schluckauf” aus dem aktuellen Album “Die Kinder spielen verrückt” gezeigt, dass selbst ein hartnäckiger Schluckauf das Zeug zum Ohrwurm hat. Jetzt liefert die Hamburger Band das passende Musikvideo nach und setzt dabei auf eine überraschende Prise Siebzigerjahre-Flair.
Für das Video zu “Schluckauf” schlüpfen Flo, Lukas und Pauli in einen Look, der an die große Zeit der Popgruppe ABBA erinnert. Inspiriert vom ABBA-Musikvideo zu “Knowing Me, Knowing You” präsentiert sich die Band in einem Retro-Setting mit kultigen Outfits, nostalgischer Ästhetik und jeder Menge Augenzwinkern.
Die Anlehnung an den Pop-Klassiker verbindet den unverwechselbaren Humor von Deine Freunde mit einer Bildsprache, die vielen Eltern bekannt vorkommen dürfte. So entsteht ein Musikvideo, das generationsübergreifend für Unterhaltung sorgt.
Mit dem neuen Musikvideo beweisen Deine Freunde einmal mehr ihr Gespür für ungewöhnliche Ideen. Während der Song längst zum Mitwippen einlädt, sorgt die Retro-Optik des Videos für zusätzliche Schmunzelmomente bei Eltern.

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