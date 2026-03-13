Endlich wieder Bass im Kinderzimmer: Deine Freunde präsentieren neue Single “Bestimmer” und kündigen damit ihr im Mai erscheinendes Album an!
13.03.2026
Wer kennt ihn nicht? Den einen Menschen, der immer das Sagen haben muss, keine Widerworte duldet und dessen Ego kaum durch die Tür passt. Mit ihrer brandneuen Single “Bestimmer” setzen die Könige des Familien-Rap diesem Typus ein lautstarkes, ironisches Denkmal – die darüber hinaus auch noch der erste Vorbote aus ihrem am 08. Mai erscheinenden Album “Die Kinder spielen verrückt” ist!
Natürlich liefert der Track genau das, was Fans an Deine Freunde lieben: Fette Beats, die man sonst nur aus dem Club-Kontext kennt, kombiniert mit durchdachten Texten, die Eltern und Kindern gleichermaßen aus der Seele sprechen.
Warum “Bestimmer” jetzt schon auf unserer Liste der Ohrwürmer 2026 steht, hört ihr hier!