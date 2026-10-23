Noch eine Runde mit Deine Freunde: Das Musikvideo zu “Zugabe” ist da 

“Zugabe” gibt es jetzt auch ein Musikvideo. Der Track stammt vom aktuellen Album “Die Kinder spielen verrückt”, das im Mai 2026 erschienen ist. Eine Zugabe geht immer – und Deine Freunde nehmen das diesmal ganz wörtlich. Zu ihrem Songgibt es jetzt auch ein Musikvideo. Der Track stammt vom aktuellen Album, das im Mai 2026 erschienen ist.

Schon der Titel passt ziemlich gut zur Band: “Zugabe” gehört auch live genau dorthin, wo eine Zugabe hingehört – ans Ende eines Konzerts, wenn eigentlich schon Schluss sein könnte, aber noch längst niemand nach Hause möchte. Bei ihren Konzerten 2026 stand der Song entsprechend im Zugabenblock auf der Setlist – ganz im Gegenteil zum Album übrigens: Dort ist der Song übrigens das Intro.

Nun bekommt er auch seine eigene visuelle Bühne. Das Video greift damit die Stimmung auf, die schon im Titel steckt: den Wunsch, einen guten Moment noch ein wenig zu verlängern.

Mit dem Musikvideo bekommt “Zugabe” noch einmal einen ganz eigenen Moment. Für Fans der coolsten Kinderband der Welt, ihres Songs und für alle, die ihn jetzt erst entdecken.

Alle Deine Freunde Musikvideos findest du hier: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHKaBnKI1TKozxb_wwKO50W96xhCOYLPo