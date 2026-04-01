Dermot Kennedy veröffentlicht sein neues Album “The Weight Of The Woods”
01.04.2026
Der irische Singer-Songwriter Dermot Kennedy meldet sich mit seinem dritten Studioalbum zurück! “The Weight Of The Woods” erscheint am Freitag und markiert das nächste Kapitel in Dermot Kennedys Karriere. Mit Vorboten wie “Funeral” und zuletzt “Honest” hat er “The Weight Of The Woods” atmosphärisch eingeläutet, nun folgt das komplette neue Werk. Über die Veröffentlichung sagt Dermot Kennedy, dass es "ein Projekt ist, auf das ich besonders stolz bin und widme es allen, die mich so lange unterstützen. Aufgenommen zwischen Irland und Nashville verspricht “The Weight Of The Woods” bewegende Geschichten, mitreißende Songs und Dermot Kennedys unverwechselbare Stimme.
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