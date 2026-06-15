“Descendants: Wicked Wonderland” auf Disney+: Freut euch auf den Original Soundtrack passend zum Filmstart

Mit “ Descendants: Wicked Wonderland ” kehrt die beliebte Filmreihe “ Descendants ” am 17. Juli 2026 mit einem neuen Abenteuer auf Disney+ zurück. Passend zum Film erscheint am selben Tag auch der Original Soundtrack , der insgesamt elf neue Songs sowie eine eigens komponierte Score Suite umfasst.

Im fünften Teil der fantasievollen Filmreihe verschlägt es Red und Chloe erneut ins Wunderland. Was zunächst wie ein glückliches Ende aussah, hat ungeahnte Folgen: Eine neue Bedrohung stellt die beiden vor große Herausforderungen und führt sie zurück durch den Kaninchenbau. Dort treffen sie auf neue Verbündete, geheimnisvolle Figuren und jede Menge spannende Überraschungen.

Neben bekannten Charakteren aus dem “ Descendants ”-Universum erwarten Fans auch zahlreiche neue Gesichter. Natürlich dürfen dabei die aufwendig inszenierten Musik- und Tanzszenen nicht fehlen, die seit Jahren zum Markenzeichen der erfolgreichen Filmreihe gehören und auch diesmal wieder für jede Menge Ohrwurm-Potenzial sorgen.

“Perfect Princess”, gesungen von Kylie Cantrall und Malia Baker, die als Red und Chloe erneut in ihre beliebten Rollen schlüpfen. Darüber hinaus dürfen sich Fans auf weitere neue Songs wie “Mad”, “Dancing With the Enemy”, “The Girl I Used to Be”, “Heartless”, “Who I Am” oder “True to Your Heart” freuen. Der vollständige Original Soundtrack erscheint dann zeitgleich zum Filmstart am 17. Juli. Einen ersten Vorgeschmack auf den Soundtrack gibt bereits die Single, gesungen von Kylie Cantrall und Malia Baker, die als Red und Chloe erneut in ihre beliebten Rollen schlüpfen. Darüber hinaus dürfen sich Fans auf weitere neue Songs wie “Mad”, “Dancing With the Enemy”, “The Girl I Used to Be”, “Heartless”, “Who I Am” oder “True to Your Heart” freuen. Der vollständige Original Soundtrack erscheint dann zeitgleich zum Filmstart am 17. Juli.

“Perfect Princess” “Mad” “Did You Hear About Them” “Dancing With the Enemy” “For Once in My Life” “The Girl I Used to Be” “Heartless” “Who I Am” “Go Live It” “True to Your Heart” “Mad – Wicked Wonderland” “Descendants: Wicked Wonderland – Score Suite”

Hier könnt ihr euch den neuen Teaser zu “Descendants: Wicked Wonderland” anschauen: