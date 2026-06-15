“Descendants: Wicked Wonderland”: Jetzt den Original Soundtrack zum Disney Film entdecken
17.07.2026
Mit “Descendants: Wicked Wonderland” startet am 17. Juli 2026 das fünfte Kapitel der beliebten Disney Filmreihe ab sofort auf Disney+. Passend zum Film ist auch der Original Soundtrackerschienen und liefert die musikalische Begleitung zu Reds und Chloes neuem Abenteuer im Wunderland. Mit insgesamt elf neuen Songs sowie einer eigens komponierten Score Suite, ein Medley der besten Stücke aus “Descendants: Wicked Wonderland”, verbindet das Album moderne Popmusik mit der unverwechselbaren Welt von “Descendants”.
Im fünften Teil der erfolgreichen Filmreihe verschlägt es Red und Chloe erneut ins Wunderland. Was zunächst wie ein glückliches Ende aussieht, entwickelt sich schnell zu einem neuen Abenteuer voller Geheimnisse, unerwarteter Wendungen und spannender Begegnungen. Natürlich dürfen dabei auch die mitreißenden Musik- und Tanzszenen nicht fehlen, die seit Jahren zu den Markenzeichen der “Descendants”-Filme gehören.
Neben der bereits veröffentlichten Single “Perfect Princes”, gesungen von Kylie Cantrall und Malia Baker in ihren Rollen als Red und Chloe, erwarten Fans weitere musikalische Highlights wie “Mad”, “Dancing With the Enemy”, “Heartless”, “Who I Am” und “True to Your Heart”, interpretiert von verschiedenen Mitgliedern des Filmcasts. So entsteht ein abwechslungsreicher Soundtrack voller eingängiger Popmusik, großer Gefühle und der typischen “Descendants”-Atmosphäre.