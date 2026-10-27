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STAGE+ öffnet sein Angebot für akademische Bibliotheken weltweit

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27.10.2026
Campuslizenzen und Konsortialmodelle bringen Klassik, Jazz und audiovisuelle Produktionen in Hochschulen und Forschungseinrichtungen
STAGE+, der Streaming-Service der Deutschen Grammophon für klassische Musik und Jazz, startet ein Angebot für Bibliotheken weltweit. Hochschulen und Forschungseinrichtungen können den Zugang ab sofort als Campuslizenz oder im Konsortialmodell erwerben. Studierende, Lehrende und Forschende erhalten damit institutionellen Zugriff auf ein kuratiertes Angebot aus audiovisuellen Inhalten wie Lives-Streams, Opern, Konzerten, Dokumentationen und über 20.000 Audioalben. Im Angebot vertreten sind Aufnahmen der weltweit branchenführenden Labels Deutsche Grammophon, Decca Classics, ECM Records, Blue Note Records, Impulse!, Verve Records, Hyperion, Myrios und Carus der letzten 119 Jahre. STAGE+ ist der einzige Dienst, der Audio- und Videokataloge sowie Angebote aus den Bereichen Klassik und Jazz sinnvoll miteinander verbindet. Damit deckt er Inhaltstypen und Genres ab, die ansonsten auf mehrere bestehende wissenschaftliche Plattformen verteilt sind.
Lesen Sie den vollen Artikel auf der Website der Deutschen Grammophon

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