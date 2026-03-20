Das neue Album “Schlager Reloaded” von DJ Herzbeat

DJ HERZBEAT hebt mit SCHLAGER RELOADED große Schlagerhits auf ein neues Level. Für SCHLAGER RELOADED stellen einige der erfolgreichsten Stimmen des deutschsprachigen Schlagers ihre bekanntesten Songs zur Verfügung – und vertrauen sie dem unverkennbaren Sound von DJ HERZBEAT an. Mit dabei: Beatrice Egli, Jürgen Drews und Matthias Reim, deren Hits seit Jahrzehnten Generationen prägen. Dieses Album steht für das besondere Zusammenspiel aus Vertrauen, Tradition und musikalischem Aufbruch. Die Songs werden nicht einfach neu aufgelegt – sie werden mit Respekt vor dem Original und einem klaren Gespür für moderne Dance-Produktion in die Gegenwart übersetzt.

DJ HERZBEAT gelingt dabei der entscheidende Spagat: Er bewahrt die emotionale Kraft der Klassiker und verleiht ihnen zugleich ein zeitgemäßes, tanzbares Klanggewand. Druckvolle Beats, präzise Produktionen und eingängige Hooks lassen vertraute Melodien neu aufleben – gemacht für Playlisten, Festivalbühnen und volle Tanzflächen.

Bereits veröffentlichte Songs wie „Liebe gibt nie auf“ (mit Sarah Engels), „Einsamer Stern“ (mit Matthias Reim) oder „Verliebt, verlobt, verflixt nochmal“ (mit Beatrice Egli) zeigen eindrucksvoll, wie stimmig die Verbindung aus Schlagertradition und moderner Energie klingt. SCHLAGER RELOADED ist damit mehr als ein Remix-Album. Es ist ein klares Bekenntnis zur Weiterentwicklung eines Genres, das seit Jahrzehnten Menschen verbindet. Wenn etablierte Stars ihre Repertoires öffnen, entsteht ein generationenübergreifender Sound, der Vergangenheit und Gegenwart selbstverständlich miteinander vereint.

Schlager bleibt.

Schlager entwickelt sich weiter.

Und mit SCHLAGER RELOADED bekommt er ein neues Soundgewand – mit viel Herz. Und noch mehr Beat.