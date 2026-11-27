Manchmal braucht es nur eine kleine Figur, um eine große Geschichte zu erzählen. Mit „Der kleine Zinnsoldat“ präsentieren DJ HERZBEAT und DANNY CONCANNON die Neuinterpretation eines besonderen Weihnachtsliedes, das kindliche Fantasie mit einer zeitlosen Friedensbotschaft verbindet.

1996 nahm sich ROLF ZUCKOWSKI der Melodie von JONA LEWIES Weihnachtshit „Stop the Cavalry“ an und schrieb einen eigenständigen deutschen Text. Erzählt wird aus der Perspektive eines Zinnsoldaten, der gemeinsam mit einem kleinen Weihnachtsmann gegossen wird. Während der eine für Freude und Weihnachtszauber steht, scheint das Schicksal des anderen bereits festgelegt zu sein.

Sah den goldenen Weihnachtsstern

Wünschte mir, er wär nicht so fern

Und da war das Lied vom Frieden

Auf dem Gabentisch blickt der Soldat hinauf zum Weihnachtsbaum und sieht dort den Stern, die Engel und den kleinen Weihnachtsmann. Kurz darauf beginnt jedoch das Kriegsspiel. Gerade dieser Gegensatz macht den Song so berührend. Der kleine Zinnsoldat möchte nicht kämpfen, sondern Teil jener friedlichen Weihnachtswelt sein, die er aus der Ferne betrachtet. Aus einer einfachen Spielzeuggeschichte entsteht so eine klare Botschaft über Mitgefühl, Gewalt und den Wunsch nach Frieden.

Zum 30-jährigen Jubiläum der deutschen Fassung erhält der Titel nun ein neues Klanggewand. Für die Produktion zeichnet sich DJ HERZBEAT verantwortlich. Das Projekt hat sich mit fast 500.000 monatlichen Spotify-Hörerinnen und Hörern als feste Größe etabliert und bewahrt auch hier die vertraute Melodie sowie die nachdenkliche Atmosphäre, während ein moderner Sound neue Energie verleiht.

DANNY CONCANNON trägt die Geschichte mit einer gefühlvollen Stimme, die Verletzlichkeit und Hoffnung verbindet. Der 1995 geborene irisch-schweizerische Singer-Songwriter wurde seit seiner Kindheit über viele Jahre von BONNIE TYLER unterstützt. Dieser besondere Rückhalt begleitete auch seine Version von „Video Games“, die 2021 Platz 1 der iTunes-Charts erreichte. „Der kleine Zinnsoldat“ und „Stop the Cavalry“ stehen dabei als zwei eigenständige, aber bewusst zusammengehörige Neuinterpretationen: dieselbe musikalische Wurzel, zwei Perspektiven und eine gemeinsame Friedensbotschaft.

„Der kleine Zinnsoldat“ ist damit kein klassisches Weihnachtslied über unbeschwerte Festtage, sondern eine leise Erinnerung daran, wie wichtig seine Botschaft gerade heute geblieben ist. Eine Neuinterpretation, die Generationen verbindet und dem Lied vom Frieden neue Aufmerksamkeit schenkt.