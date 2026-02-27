Missy im Multiverse – neue Hörspielfolge von Dracula vs. Frankenstein

Anschnallen! Jetzt wird’s wild … und irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen. Oder warum ist Miss Missy auf einmal unter die Verbrecher gegangen und Frankenstein ein harmloser Zahnarzt mit einer völlig normalen Familie?
Während Missy durch eine verdrehte Welt irrt, geht Dracula diesem mysteriösem Fall nach und landet bei einem Schuhkarton mit speziellem Inhalt.
In der neuen Hörspielfolge “Gefangen im Loch des Wurms
” ist alles anders als gedacht.
Die Folge 08 der Krimi-Grusel-Comedy-Serie von Folgenreich überrascht in 81 Minuten mit einer Reise ins Multiversum und ist ab jetzt zum Download
und als Stream
erhältlich.
Parallel zur neuen Hörspielfolge erscheinen die Folgen 05 bis 08 in einer Hörspielbox
zum Download
.