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Dreamboys The Band veröffentlichen neue Single “Lovers”

Dreamboys The Band
05.06.2026
Für Dreamboys The Band ging nach der Bandgründung alles schnell: Mit ihrer ersten offiziellen Single „Jeanie“ standen sie bereits im Februar vor einem Millionenpublikum. Doch wer ihre Dynamik auf Social Media verfolgt, merkt schnell: Der Kern der Band liegt nicht im großen Auftritt, sondern in dem, was dazwischen passiert. Nina Caroline, Jo The Man The Music, Philippa Kinsky und VILLFORTH haben sich in Berlin gefunden – und in kurzer Zeit eine Verbindung entwickelt, die weit über ein klassisches Bandgefüge hinausgeht.
Genau hier setzt „Lovers“ an. Der Song erzählt von Beziehungen, die kommen und gehen – und von einer Verbindung, die bleibt. 


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