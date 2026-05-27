Dua Lipa in Mexiko: Bald als Live-Album erhältlich!

Dua Lipa verlängert ihre Radical Optimism-Ära um einen dieser Momente, die man nicht einfach nur hört. Man spürt sie. Mit Dua Lipa (Live From Mexico) erscheint ein neues Album, das die Wucht ihrer finalen Shows in Mexiko-Stadt einfängt und die Euphorie ihrer Welttournee noch einmal ganz nah heranholt.

Den Konzertfilm gab es bereits ab dem 21. Mai 2026 auf YouTube zu sehen, das Livealbum folgte digital am 22. Mai. Die physischen Editionen für die Sammlung erscheinen als 2LP und 2CD. Aber was erwartet uns genau in dem Album?

Warum gerade Mexiko-Stadt?

Mexiko-Stadt war nicht einfach irgendein Tourstopp. Die Aufnahmen zu Dua Lipa (Live From Mexico) entstanden während der finalen Shows ihrer Welttournee im Estadio GNP Seguros. Genau dort verdichtet sich alles, was diese Ära ausmacht: die körperliche Energie der Songs, die Eleganz der Inszenierung und diese besondere Verbindung zwischen Dua Lipa und einem Publikum, das jede Zeile zurück in den Himmel singt.

Das ist keine sterile Liveplatte, die nur beweisen will, dass die Hits auch auf der Bühne funktionieren. Live From Mexico klingt nach Bewegung, nach Licht, nach Atem, nach Stadionluft. Songs wie Training Season, Houdini, Levitating und Don’t Start Now bekommen dadurch noch einmal eine andere Spannung. Sie wirken vertraut, aber größer. Polierter Pop trifft auf echte Konzerttemperatur.

Die Tracklist zeigt die besten Hits von Dua Lipa – Und diesmal live!

Die 21 Songs auf Dua Lipa (Live From Mexico) ziehen eine Linie durch die wichtigsten Stationen ihrer aktuellen Pop-Phase. Natürlich stehen Stücke aus Radical Optimism im Zentrum, darunter End Of An Era, These Walls, Whatcha Doing, Maria, Falling Forever und Happy For You. Gleichzeitig fehlen die großen Fan-Momente nicht: Physical, Break My Heart, Love Again, Be The One, New Rules, Dance The Night und One Kiss machen aus der Setlist ein echtes Hitfeuerwerk.

Ein besonderer Moment ist Oye Mi Amor mit Fher de Maná. Diese Überraschung passt perfekt zum Ort der Aufnahme und gibt dem Livealbum einen lokalen, emotionalen Akzent. Genau solche Augenblicke sorgen dafür, dass Live From Mexico mehr ist als eine nachgereichte Tour-Veröffentlichung. Es erzählt, wie international Pop heute klingt, wenn er nicht nur produziert, sondern gemeinsam erlebt wird.

2LP und 2CD für die Sammlung

Auch physisch bekommt Dua Lipa (Live From Mexico) den passenden Auftritt. Die Vinyl-Ausgabe erscheint als 2LP auf 140g „ Black Ice “ Vinyl im Gatefold und enthält ein doppelseitiges Poster. Für CD-Fans gibt es zusätzlich eine 2CD-Edition . Damit wird aus dem Live-Moment ein Format, das man bewusst auflegt, durchblättert und immer wieder neu erlebt. Gerade auf Vinyl dürfte die Aufnahme ihren eigenen Reiz entfalten. Livealben leben von kleinen Details: vom Jubel vor dem Refrain, vom Druck der Band, von diesen Sekunden, in denen ein Song plötzlich größer wirkt als seine Studioversion.

Das Finale einer riesigen Pop-Ära

Mit Radical Optimism hat Dua Lipa ihre Position als eine der prägenden Popkünstlerinnen unserer Zeit weiter ausgebaut. Die Tour führte sie über große Bühnen rund um den Globus, darunter auch ein viel beachteter Headline-Auftritt beim Glastonbury Festival 2024. Live From Mexico wirkt nun wie der große Schlussakkord dieser Phase: selbstbewusst, tanzbar, glänzend und trotzdem voller echter Live-Energie. Vielleicht ist genau das der Grund, warum diese Veröffentlichung so gut funktioniert. Sie zeigt Dua Lipa nicht nur als Hitlieferantin, sondern als Künstlerin, die aus Songs große gemeinsame Momente machen kann.