Drei Gründe, warum Sam Smith den ECHO 2015 gewinnen sollte

ECHO 2015 ist er in der Kategorie “Newcomer international” nominiert und tritt damit gegen Kollegen wie Lorde, The Common Linnets oder Kiesza an. Doch eigentlich hat der Brite seinen Newcomer-Status schon längst hinter sich gelassen. Warum er genau deshalb den ECHO verdient hat, verraten wir euch hier. Der 22-Jährige Sam Smith veröffentlichte 2014 mit seinem Debüt “ In The Lonely Hour ” eines der erfolgreichsten Alben des Jahres. Für denist er in der Kategorie “” nominiert und tritt damit gegen Kollegen wieoderan. Doch eigentlich hat der Brite seinen Newcomer-Status schon längst hinter sich gelassen. Warum er genau deshalb den ECHO verdient hat, verraten wir euch hier.

Grund 1: Sam Smith: Der Award-Abräumer

Stay With Me” große Erfolge feierte. Sam Smith ist der Award-Abräumer schlechthin. Kaum eine Auszeichnung ist sicher vor ihm. Bei den Grammys 2015 sahnte er gleich vier der beliebten Awards ab und gewann auch bei den BRITs in zwei Kategorien. So ein ECHO würden sich neben all den hochkarätigen Preisen doch ganz gut machen. Vor allem, da Sam Smith auch in Deutschland mit Songs wie “” große Erfolge feierte.

Grund 2: Die Deutschen sind verrückt nach Sam Smith

Im März 2015 spielte Sam Smith drei komplett Gigs in Deutschland. Auch die Radiostationen spielen seine Somgs hoch und runter. Der Gewinn des ECHOS würde noch einmal unterstreichen, wie groß Sam Smiths deutsche Fanbase doch ist. Und wer weiß, vielleicht könnten wir uns dann bald über weitere Konzerttermine des Briten bei uns freuen.

Grund 3: Sam Smith zeigt soziales Engagement

John Legend hat Sam Smith den Song “Red Nose Day 2015 neu aufgenommen. Der Erlös aus dem Verkauf dieser Kollaboration geht an die gemeinnützigen Organisation Comic Relief. Stars, die sich sozial engagieren, sind super und haben den ECHO wirklich verdient. Gemeinsam mithatden Song “ Lay Me Down ” für denneu aufgenommen. Der Erlös aus dem Verkauf dieser Kollaboration geht an die gemeinnützigen Organisation. Stars, die sich sozial engagieren, sind super und haben den ECHO wirklich verdient.

