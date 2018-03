Drei Gründe, warum The Common Linnets den ECHO 2015 gewinnen sollten

ECHO 2015 gleich zweifach nominiert. Die Band um Sängerin Ilse DeLange tritt in den Kategorien “Band Rock/Pop international” und “Newcomer international” gegen Konkurrenten wie Coldplay, Sunrise Avenue, U2, Kiesza, ECHOs mit nach Hause nehmen sollten. Die sympathischen Niederländer von The Common Linnets wurden für dengleich zweifach nominiert. Die Band um Sängerintritt in den Kategorien “und” gegen Konkurrenten wie Lorde oder Sam Smith an. Hier erfahrt ihr drei Gründe, warum The Common Linnets mindestens einen oder besser gleich beidemit nach Hause nehmen sollten.

Grund 1: The Common Linnets überraschten auf dem ESC 2014

Eurovision Songcontest 2014 für eine der großen Überraschungen des Abends. Gemeinsam mit Duett Partner Waylon belegte Sängerin Ilse DeLange den zweiten Platz gleich hinter Conchita Wurst. Auch aus Deutschland erhielten die Niederländer grandiose 12 Punkte und stiegen mit ihrem ESC–Beitrag auf Platz 3 der deutschen Charts ein. The Common Linnets sorgten mit ihrem ruhigen Song “ Calm After The Storm ” beimfür eine der großen Überraschungen des Abends. Gemeinsam mit Duett Partnerbelegte Sängerin Ilse DeLange den zweiten Platz gleich hinter. Auch aus Deutschland erhielten die Niederländer grandiose 12 Punkte und stiegen mit ihrem ESC–Beitrag auf Platz 3 der deutschen Charts ein.

Grund 2: The Common Linnets gewannen gleich mehrere Auszeichnungen in kurzer Zeit

2015 konnten The Common Linnets schon einige Preise entgegennehmen: Bei den Public Choice Award”. Auch auf dem Noorderslag-Festival 2015 ging die Band nicht leer aus: Für ihre herausragenden Leistungen im vergangenen Jahr bekamen sie den “ konnten The Common Linnets schon einige Preise entgegennehmen: Bei den EBBAs wurden sie unter anderem als erfolgreichste niederländische Band in Europa ausgezeichnet und erhielten darüber hinaus den “”. Auch auf demging die Band nicht leer aus: Für ihre herausragenden Leistungen im vergangenen Jahr bekamen sie den “ Pop Prize 2014 ” verliehen. Ein ECHO–Gewinn würde sich ziemlich gut in diese Erfolgsserie einreihen.

Grund 3: Zwei ECHO–Nominierungen für The Common Linnets

The Common Linnets 2015 in gleich zwei ECHO–Kategorien nominiert. Dies zeigt natürlich, wie gut ihr selbstbetiteltes Köln und Hamburg. Somit hätten es sich The Common Linnets redlich verdient, die ECHO 2015 Veranstaltung mit einer der begehrten Trophäen (oder sogar beiden) in der Hand zu verlassen. Wie schon erwähnt, sindin gleich zwei ECHO–Kategorien nominiert. Dies zeigt natürlich, wie gut ihr selbstbetiteltes Debüt-Album vom Publikum angenommen wurde. Auch während ihrer europaweiten Festival-Tour erntete die Band jede Menge positive Resonanz und so richtig begeistert zeigten sich ihre deutschen Fans von den zwei Live-Gigs 2014 inund. Somit hätten es sich The Common Linnets redlich verdient, die ECHO 2015 Veranstaltung mit einer der begehrten Trophäen (oder sogar beiden) in der Hand zu verlassen.

ARD am 26. März 2015 ab 20.15 Uhr live aus der Messe Berlin. Gastgeberin des Abends ist Die 24. ECHO Verleihung überträgt dieamlive aus der Messe Berlin. Gastgeberin des Abends ist Barbara Schöneberger

