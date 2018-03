Lena ist für den ECHO 2016 nominiert

Dieses Jahr feiert der größte Musikpreis Deutschlands Jubiläum. Zum 25. Mal wird der begehrte ECHO an die herausragendsten Künstler des letzten Jahres verliehen. Jetzt stehen die Nominierungen fest.

“Künstlerin Rock/Pop national”: In dieser Kategorie ist Lena für den ECHO 2016 nominiert

Lena eine sehr ereignisreiche Zeit in ihrer Karriere. Seit 2013 gehört sie zum festen Kern der "The Voice Kids" Jury, ihr Album Crystal Sky war mehrere Wochen in den Top 10 der Deutschen Charts. Sie räumte als Bester Deutscher Act einen MTV Europe Music Award und als Beste Künstlerin die 1Live Krone ab. Für den Kinofilm "Fack Ju Göhte" performte sie den Soundtrack und drehte mit Schauspieler Elias M´Barek das passende Musikvideo. An eine Pause ist jedoch gar nicht zu denken, denn jetzt ist Lena zusätzlich für den ECHO 2016 in der Kategorie Künstlerin Rock/Pop national nominiert. Das vergangene Jahr war für eine sehr ereignisreiche Zeit in ihrer Karriere.

Freut euch, Lena als hoffentlich glückliche ECHO–Gewinnerin zu erleben.



Save the date: Die ECHO Preisverleihung wird im TV live übertragen, am 7. April 2016, ab 20:15 Uhr, in der ARD.