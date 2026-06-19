Ellie Goulding kündigt ihr neues Album „I Know Too Much“ an

Ellie Goulding startet in ihr nächstes großes Pop-Kapitel: Ihr neues Album trägt den Titel „ I Know Too Much “ und erscheint am 4. September 2026. Für Fans ist diese Nachricht besonders spannend, denn die britische Sängerin hat ihre Musik immer wieder neu gedacht, ohne ihre unverwechselbare Stimme zu verlieren. Der Titel klingt nach Intimität, Selbstbewusstsein und einer Künstlerin, die viel zu erzählen hat.

Ein Albumtitel, der sofort neugierig macht

„I Know Too Much“ wirkt wie ein Satz, hinter dem eine ganze Geschichte steckt. Genau das passt zu Ellie Goulding, die in ihren Songs oft zwischen großer Pop-Geste und sehr persönlichen Momenten balanciert.

Der Titel lässt Raum für viele Fragen: Geht es um Erinnerungen, um Erfahrungen, um Beziehungen oder um den Blick auf eine Welt, die komplizierter geworden ist? Sicher ist: Ellie Goulding versteht es, Emotionen nicht einfach auszustellen, sondern sie in Klang, Atmosphäre und Melodie zu verwandeln. Dadurch bekommen viele ihrer Songs diese besondere Spannung zwischen Zerbrechlichkeit und Stärke.

Warum das neue Ellie Goulding Album 2026 so spannend wirkt

Ellie Goulding hat sich nie auf nur einen Sound festlegen lassen. Von elektronisch schimmernden Popmomenten über große Refrains bis hin zu tanzbaren Produktionen hat sie immer wieder gezeigt, wie vielseitig ihre musikalische Handschrift ist.

Gerade deshalb fühlt sich das neue Album von Ellie Goulding wie ein nächster wichtiger Schritt an. Nach früheren Erfolgen wie „ Lights “, „ Burn “ oder „ Love Me Like You Do “ steht nicht nur die Frage im Raum, welche Songs sofort hängen bleiben. Spannend ist auch, welche Stimmung das Album als Ganzes tragen wird. Wird es introspektiver, euphorischer oder vielleicht beides zugleich?

„I Know Too Much“ erscheint am 4. September 2026

Der 4. September 2026 ist das Release Date, das sich Fans vormerken sollten. Wer sich „I Know Too Much“ schon jetzt sichern möchte, kann das neue Album bereits vorbestellen. Die LP und CD sind sowohl im The Circle Shop als auch im Bravado Shop erhältlich.

Neben dem kommenden Album finden Fans dort auch weitere Veröffentlichungen und ausgewählte Formate aus der Welt von Ellie Goulding. Dadurch lässt sich der Release nicht nur als einzelner Moment sehen, sondern als Teil einer Diskografie, die über viele Jahre gewachsen ist. Von frühen Fan-Favoriten bis zu aktuellen Sounds zeigt sich, wie vielseitig Ellie Goulding ihren Pop immer wieder neu ausrichtet.

Jetzt Ellie Gouldings neues Album auf Vinyl und CD entdecken

„I Know Too Much“ lädt dazu ein, Ellie Gouldings neue Ära nicht nur zu hören, sondern auch als besonderes Sammlerstück zu erleben. Neben der klassischen CD gibt es das Album als Pearl Sunrise Vinyl sowie als Store Exclusive Pearl Flip Lagoon Vinyl , die mit ihren Farbvarianten schon optisch den Charakter des Releases unterstreichen. Für Fans, die sich ein zusätzliches Highlight sichern möchten, sind außerdem Editionen mit Signed Artcard gelistet. Damit bietet der Release mehrere Optionen, je nachdem, ob du Ellie Gouldings neue Songs kompakt sammeln, auf Vinyl erleben oder dir eine signierte Edition in die Sammlung holen möchtest.

Bestelle deine Lieblingsedition schon jetzt vor und mach dich bereit, „I Know Too Much“ zum Release auf Vinyl oder CD zu erleben!